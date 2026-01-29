Obavijesti

FOTO Bujna Vale obožava nogomet, putovanja i bikinije: 'Uživala sam i u Hrvatskoj...'

Ona obožava putovanja i bikinije. Svako malo na Instagramu objavi golišavu fotografiju s neke luksuzne destinacije, a uživala je i U Hrvatskoj... Ona je Val Cortez zvana Vale, peruanska Influencerica koju na društvenim mrežama prati više od milijun ljudi...
Ona obožava putovanja i bikinije. Svako malo na Instagramu objavi golišavu fotografiju s neke luksuzne destinacije, a uživala je i U Hrvatskoj... | Foto: Instagram
