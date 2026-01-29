FOTO Bujna Vale obožava nogomet, putovanja i bikinije: 'Uživala sam i u Hrvatskoj...'

Ona obožava putovanja i bikinije. Svako malo na Instagramu objavi golišavu fotografiju s neke luksuzne destinacije, a uživala je i U Hrvatskoj... Ona je Val Cortez zvana Vale, peruanska Influencerica koju na društvenim mrežama prati više od milijun ljudi...
Ona je Val Cortez, peruanska Influencerica koju na društvenim mrežama prati više od milijun ljudi...
"Putovanje je moja strast. Učiti o drugim kulturama, novim jezicima, upoznati nove ljude... To je nešto u čemu stvarno uživam", kaže Val, koja je i velika obožavateljica nogometa, pa je tako peruansku reprezentaciju pratila na Svjetskom prvenstvu u Rusiji...
U Argentini, gdje je živjela, imala je dobro uhodan kozmetički salon, fino je zarađivala, ali onda je odlučila ugasiti taj biznis i posvetiti se putovanjima i pokušati postati poznata influencerica...
Posjetila je i Hrvatsku... "Ne čekaj savršen trenutak da počneš putovati. Svaki trenutak koji odlučiš krenuti već je savršen", napisala je u objavi iz Hrvatske 2023. godine.
