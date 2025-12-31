FOTO Pila je pivo pa su joj grudi, kako tvrdi, narasle! 'Savršena' Slovakinja uživala i u Hrvatskoj
'Samu sebe nazivam vanzemaljcem. Ljudi ne vjeruju da postojim. Ne mislim da sam savršena, ali ljudi me se boje i ne žele razgovarati sa mnom zbog mojeg izgleda. Svi misle da je lijepima lako, ali nije tako', kazala je slovačka manekenka Veronika Rajek
Ova 29-godišnjakinja na glasu je kao najljepša Slovakinja, visoka je 181 cm, na Instagramu je prati više od sedam milijuna ljudi... Kaže i kako su žene jako ljubomorne na nju jer misli da će im ukrasti partnere...
| Foto: V. Rajek/Instagram