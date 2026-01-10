FOTO Plus-size manekenka pati: Sjedala u automobilima trebaju biti veća! Ja se jedva uguram...
'Super automobili trebali bi biti za sve. McLaren bi trebao imati veća sjedala u svojim automobilima', zakukala je na Instagramu plus-size manekenka iz Paname Gracie Bon. Objavila je i snimku na kojoj se pokušava 'ugurati' u automobil, ali joj baš i ne ide...
| Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija