Obavijesti

Galerija

Komentari 2
GRACIE U PROBLEMU...

FOTO Plus-size manekenka pati: Sjedala u automobilima trebaju biti veća! Ja se jedva uguram...

'Super automobili trebali bi biti za sve. McLaren bi trebao imati veća sjedala u svojim automobilima', zakukala je na Instagramu plus-size manekenka iz Paname Gracie Bon. Objavila je i snimku na kojoj se pokušava 'ugurati' u automobil, ali joj baš i ne ide...
Instagram model Gracie Bon says that airplanes need to provide bigger seats for her large bottom
"Super automobili trebali bi biti za sve. McLaren bi trebao imati veća sjedala u svojim automobilima", zakukala je na Instagramu plus-size manekenka iz Paname Gracie Bon. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
1/17
"Super automobili trebali bi biti za sve. McLaren bi trebao imati veća sjedala u svojim automobilima", zakukala je na Instagramu plus-size manekenka iz Paname Gracie Bon. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026