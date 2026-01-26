FOTO Plus size model se jada: 'Rekli su mi na letu da moram smršavjeti! Šokirana sam!'
Poznata američka plus size manekenka Tess Holliday, koja je bila i na naslovnici Cosmopolitana, kaže kako je nedavno tijekom leta doživjela iznimno neugodno iskustvo zbog kojeg je ostala u šoku. Tvrdi kako joj je kabinsko osoblje pred sinom održalo predavanje o tome kako bi trebala izgubiti kilograme...
| Foto: T. Holliday/Instagram