FOTO U porno-mirovini skoro 20 godina: Evo kako danas izgleda '18+ kraljica' Jenna Jameson

Bila je najpoznatija porno glumica svijeta, nosila je nadimak "Kraljica pornića", ali Jenna Jameson (51) danas je daleko od tog svijeta. Nakon burne karijere u industriji za odrasle, usmjerila se na obitelj i poslovne pothvate...
| Foto: Profimedia
Jenna Jameson, pravog imena Jenna Marie Massoli, rođena je 9. travnja 1974. godine u gradu grijeha – Las Vegasu. Otac joj je bio policajac Larry Massoli, koji je kasnije radio u TV produkciji, dok je majka Sara Ireland bila plesačica i showgirl. Majka je umrla od raka pluća 1976. godine, malo prije njezina drugog rođendana.
Djetinjstvo joj je bilo teško: obitelj je često selila... U tom razdoblju razvila je ljubav prema plesu, u mladosti je sudjelovala u više izbora za ljepotu, uključujući Miss Teen Nevada. Planirala je krenuti majčinim stopama i postati plesačica, ali striptiz klubovi su nudili bolje zaradu...
Kao striptizeta nastupala je pod pseudonimom "Jennasis" u Las Vegasu, gdje je, prema njezinim riječima, mogla zaraditi i do 2000 dolara po noći. Taj novac joj je omogućio neovisnost, ali i doveo do svijeta industrije za odrasle.
U svijet pornografije ušla je 1993./1994. godine, debitirajući filmom Viva Las Vegas. Motivacija? Djelomično osveta bivšem dečku koji ju je varao, ali i financijska stabilnost. Dvije godine kasnije, 1996., počele su stizati nagrade - osvojila je AVN za najbolju "novakinju".
Postala je ikona svijeta pornografije, snimila je stotine filmova.
Jenna je poznata i po impresivnim tetovažama koje su postale njezin zaštitni znak. "Tetovaže su moj oklop", kazala je...
Osnovala je ClubJenna 2000. godine, jednu od prvih web stranica za sadržaj za odrasle koja je generirala milijune dolara godišnje. Prodala ga je 2006. za navodno 30 milijuna dolara, iako neki tvrde kako je iznos upola manji...
Ovako Jenna izgleda danas...
Autorica je bestselera "How to Make Love Like a Porn Star" (2004.), koji je postao New York Times bestseller. Radila je u mainstreamu: pojavila se u filmu Private Parts (1997.), bila je kod Howard Sterna, pojavila se u i Eminemovom spotu za "Without Me" (2002.).
Kaže da je biseksualna, a bila je u burnim vezama s rock zvijezdama Marilyn Mansonom i Tommyjem Leejem.
"Nikad više neću širiti noge za ovu industriju", poručila je 2008. godine pri objavi umirovljenja, naglašavajući želju za normalnim životom i obitelji
Majka je troje djece. Umirovljenje nije bilo lako: suočila se s ovisnostima, financijskim problemima i teškom bolesti. U intervjuu 2023. rekla je: "Život me slomio, ali ja sam borac – preživjela sam Vegas, porno i sada ovo. Ne odustajem", poručila je Jenna...
"Ponovno sam pronašla svoju vjeru i u miru sam", poručila je nedavno...
Nakon razvoda od Jessi Lawles ušla je u vezu s Milesom Ocampom... "Volim te i cijenim svaki trenutak s tobom", poručila je Jenna svojoj novoj ljubavi...
