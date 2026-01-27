Obavijesti

Galerija

Komentari 1
PREKRILA SE TETOVAŽAMA

FOTO U porno-mirovini skoro 20 godina: Evo kako danas izgleda '18+ kraljica' Jenna Jameson

Bila je najpoznatija porno glumica svijeta, nosila je nadimak "Kraljica pornića", ali Jenna Jameson (51) danas je daleko od tog svijeta. Nakon burne karijere u industriji za odrasle, usmjerila se na obitelj i poslovne pothvate...
VH1 'Big in '06' Awards at Sony Studios, Los Angeles, America - 02 Dec 2006
Bila je najpoznatija porno glumica svijeta, nosila je nadimak "Kraljica pornića", ali Jenna Jameson (51) danas je daleko od tog svijeta. Nakon burne karijere u industriji za odrasle, usmjerila se na obitelj i poslovne pothvate... | Foto: Profimedia
1/33
Bila je najpoznatija porno glumica svijeta, nosila je nadimak "Kraljica pornića", ali Jenna Jameson (51) danas je daleko od tog svijeta. Nakon burne karijere u industriji za odrasle, usmjerila se na obitelj i poslovne pothvate... | Foto: Profimedia
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026