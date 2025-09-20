Obavijesti

PAPRENE CIJENE

FOTO Počeo Oktoberfest! Trčalo se zauzeti stolove, legendarno pivo treba platiti više od 15 eura

190th Oktoberfest celebrations in Munich
U subotu u Münchenu počinje Oktoberfest gdje se milijuni posjetitelja okupljaju na tradicionalnom i svjetski poznatom festivalu piva. Brojni Nijemci i gosti odmah su šprintali kako bi uhvatili mjesto za stolom, pivo se počelo točiti čim su se otvorila vrata u devet sati... | Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
