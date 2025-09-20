PAPRENE CIJENE
FOTO Počeo Oktoberfest! Trčalo se zauzeti stolove, legendarno pivo treba platiti više od 15 eura
U subotu u Münchenu počinje Oktoberfest gdje se milijuni posjetitelja okupljaju na tradicionalnom i svjetski poznatom festivalu piva. Brojni Nijemci i gosti odmah su šprintali kako bi uhvatili mjesto za stolom, pivo se počelo točiti čim su se otvorila vrata u devet sati...
U subotu u Münchenu počinje Oktoberfest gdje se milijuni posjetitelja okupljaju na tradicionalnom i svjetski poznatom festivalu piva. Brojni Nijemci i gosti odmah su šprintali kako bi uhvatili mjesto za stolom, pivo se počelo točiti čim su se otvorila vrata u devet sati...
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Gradonačelnik Münchena Dieter Reiter u podne će službeno otvoriti 190. po redu festival na livadi Theresienwiese. Za vrijeme 16-dnevnog trajanja festivala, do 5. listopada njegovi posjetitelji mogu sudjelovati u raznim događajima pod poznatim pivskim šatorima, voziti se na panoramskim kotačima i odjenuti se u dirndle haljine i 'lederhosen'.
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Ovaj tradicionalni događaj može privući i do 6 milijuna posjetitelja, a godine 2023.. ondje je bilo rekordnih 7 milijuna ljubitelja pivske zabave.
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Prvi vikend Oktoberfesta 2025. održat će se u idealnim vremenskim uvjetima s temperaturama do 30 stupnjeva kakve meteorolozi najavljuju za subotu.
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Festival, lokalno poznat kao Wiesn, smatra se najvećim te vrste na svijetu.
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Simbol Oktoberfesta, 'jedna Maß piva' (jedna litra), ove godine košta 15,40 eura. Riječ je o rekordnoj cijeni, a usporedbe radi, još prije desetak godina za isti se Maß plaćalo manje od 10 eura. Cijene bezalkoholnih pića također rastu, boca mineralne vode od 0,75 litara u nekim je šatorima 12,70 eura, što znači da je voda na nekim mjestima skuplja od piva.
| Foto: MARYAM MAJD/REUTERS
Najprodavanije jelo festivala, pola pečenog pileta, u Paulaner šatoru stoji 24,50 eura. Ljubitelji tradicionalnih specijaliteta morat će izdvojiti još više, pola patke sada stoji 40,90 eura, dok je porcija popularnih Käsespätzle tjestenine sa sirom 20,50 eura.
| Foto: Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto MARYAM MAJD/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS
Foto Angelika Warmuth/REUTERS