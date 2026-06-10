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REALITY SRPKINJA

FOTO Poršelina pokazala novo poprsje! 'S nogometašem sam bila intimna 12 sati bez stajanja'

Srpska reality zvijezda Slađa Lazić Poršelina ovog je tjedna stigla na rođendan jednom od svojih reality kolega. Ovu proslavu odlučila je iskoristiti za premijeru svojih novih silikona, stigla je u haljini koja više otkriva nego skriva... Svojevremeno se pohvalila kako je s dečkom nogometašem imala intimne odnose 12 sati bez prestanka.
Rumenka: Slađana Lazić, poznatija kao Slađa Poršelina dolazi na jedan rođendan
Srpska reality zvijezda Slađa Lazić Poršelina ovog je tjedna stigla na rođendan jednom od svojih reality kolega. | Foto: M.M./ATAImages
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Srpska reality zvijezda Slađa Lazić Poršelina ovog je tjedna stigla na rođendan jednom od svojih reality kolega. | Foto: M.M./ATAImages
Komentari 8

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