FOTO Poršelina pokazala novo poprsje! 'S nogometašem sam bila intimna 12 sati bez stajanja'

Srpska reality zvijezda Slađa Lazić Poršelina ovog je tjedna stigla na rođendan jednom od svojih reality kolega. Ovu proslavu odlučila je iskoristiti za premijeru svojih novih silikona, stigla je u haljini koja više otkriva nego skriva... Svojevremeno se pohvalila kako je s dečkom nogometašem imala intimne odnose 12 sati bez prestanka.
Srpska reality zvijezda Slađa Lazić Poršelina ovog je tjedna stigla na rođendan jednom od svojih reality kolega.
| Foto: M.M./ATAImages
Srpska reality zvijezda Slađa Lazić Poršelina ovog je tjedna stigla na rođendan jednom od svojih reality kolega. |
Foto: M.M./ATAImages
Srpska reality zvijezda Slađa Lazić Poršelina ovog je tjedna stigla na rođendan jednom od svojih reality kolega.
| Foto: M.M./ATAImages
Ovu proslavu odlučila je iskoristiti za premijeru svojih novih silikona, stigla je u haljini koja više otkriva nego skriva...
| Foto: M.M./ATAImages
Foto M.M./ATAImages
Svojevremeno se pohvalila kako je s dečkom nogometašem imala intimne odnose 12 sati bez prestanka.
| Foto: S. Porselina/Instagram
Za sebe kaže kako je prije ulaska u reality emisije radila kao fitness instruktorica.
| Foto: S. Porselina/Instagram
"Sportaši su pravi muškarci za mene jer su puni snage", kazala je svojevremeno Slađa, koja tvrdi da je ona vrijedna žena koja sama sebi plaća sve operacije.
| Foto: M.M./ATAImages
Srpski mediji pisali su kako je u zadnje vrijeme odradila više plastičnih operacija, čak četiri. "Sedmice su već zakazane", rekla je prije par mjeseci o svojem grudima...
| Foto: M.M./ATAImages
Foto M.M./ATAImages
Foto M.M./ATAImages
Foto M.M./ATAImages
Foto M.M./ATAImages
Foto M.M./ATAImages
Foto S. Porselina/Instagram
Foto S. Porselina/Instagram
Foto S. Porselina/Instagram
Foto instagram