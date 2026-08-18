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FOTO Posjetio je sve države na svijetu, kaže da je ovo najgorih 20 gradova: Biste li ih posjetili?

Proputovao je cijeli svijet, neki su ga gradovi oduševili, a neki.. I ne baš. Drew Binsky američki je putopisac i YouTuber koji je posjetio sve države na svijetu. Jedan je od najmlađih ljudi kojima je to pošlo za rukom, 'misiju' je završio 2021. godine kao 30-godišnjak. Na YouTube snimci iz 2024. godine izdvojio je gradove koji su mu se najmanje svidjeli, ovo je lista..
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FOTO Posjetio je sve države na svijetu, kaže da je ovo najgorih 20 gradova: Biste li ih posjetili?
Drew Binsky američki je putopisac i YouTuber koji je posjetio sve države na svijetu. Jedan je od najmlađih ljudi kojima je to pošlo za rukom, 'misiju' je završio 2021. godine kao 30-godišnjak | Foto: instagram
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Drew Binsky američki je putopisac i YouTuber koji je posjetio sve države na svijetu. Jedan je od najmlađih ljudi kojima je to pošlo za rukom, 'misiju' je završio 2021. godine kao 30-godišnjak | Foto: instagram
Komentari 1

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