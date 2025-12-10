FOTO Brčkala se na Hvaru, a voli nogomet: 'Internet senzacija je'

Val Cortez poznata je peruanska influencerica, manekenka i Instagram zvijezda. Na društvenim mrežama prati je više od milijun ljudi, sebe predstavlja kao 'travel influencericu', svako malo osvane na nekoj egzotičnoj destinaciji. Posjetila je i Hrvatsku, uživala je na plažama u Dalmaciji...
Osim putovanja obožava i nogomet. Bodrila je svoju reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji...
Posjetila je i Hrvatsku, uživala je u Dalmaciji, čini se da su je se naše plaže dojmile...
Plaže na Hvaru su je posebno oduševile. Tamo je pozirala 2022.
Prije nego što je postala poznata bila je vlasnica uspješnog salona za trepavice, ali kad je shvatila da su putovanja njezina strast, i da se od toga može i zaraditi, salon je zatvorila...
"Putovanja su moj način da živim slobodno, upoznajem nove kulture i učim od svakog čovjeka kojeg sretnem. To je ono što me pokreće", kaže o sebi...
"Ne čekaj savršen trenutak da počneš putovati. Svaki trenutak koji odlučiš krenuti već je savršen", napisala je u objavi iz Hrvatske 2023. godine...
