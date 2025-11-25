Obavijesti

BIVŠI VOJNIK

FOTO 'Ruski Popaj' mogao bi izgubiti obje ruke zbog teške infekcije: Ubrizgava kemikalije!

Bodybuilder Kiril Terešin (29) koji je postao viralna senzacija pod nadimkom 'Ruski Popaj', suočava se s najtežom bitkom svog života...
Prema najnovijim izvješćima koja prenosi New York Post, Terešinu prijeti dvostruka amputacija ruku nakon što su godine ubrizgavanja opasnih kemikalija u mišiće dovele do po život opasne infekcije. | Foto: Instagram
