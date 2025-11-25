FOTO 'Ruski Popaj' mogao bi izgubiti obje ruke zbog teške infekcije: Ubrizgava kemikalije!

Bodybuilder Kiril Terešin (29) koji je postao viralna senzacija pod nadimkom 'Ruski Popaj', suočava se s najtežom bitkom svog života...
Prema najnovijim izvješćima koja prenosi New York Post, Terešinu prijeti dvostruka amputacija ruku nakon što su godine ubrizgavanja opasnih kemikalija u mišiće dovele do po život opasne infekcije.
Bivši ruski vojnik godinama je šokirao javnost svojim neprirodno velikim bicepsima, no situacija je sada eskalirala do kritične točke.
Terešin je nedavno na društvenim mrežama podijelio uznemirujuće snimke na kojima se vidi kako mu je jedan od bicepsa doslovno "puknuo".
Snimke prikazuju veliku otvorenu ranu i nekrotično, trulo tkivo ispod kože. Do ovog stravičnog stanja došlo je jer je njegovo tijelo počelo agresivno odbacivati strano tijelo - u njegovom slučaju, riječ je o kombinaciji sintola i jeftinog vazelina (petroleum jelly) kojim je pokušavao postići izgled masivnih mišića.
Medicinski stručnjaci upozoravaju da vrijeme za spas "Ruskog Popaja" ubrzano istječe. Iako su mu hitno potrebne operacije presađivanja kože kako bi se pokušale spasiti ruke, liječnici trenutno ne mogu izvesti zahvat.
Naime, infekcija je toliko uznapredovala i proširena da kirurški tim ne može intervenirati dok se upalni proces ne smiri. Prema navodima ruskih medija, situacija zahtijeva multidisciplinarni pristup.
Kako bi se Terešinu uopće pokušale spasiti ruke, bit će potreban tim vrhunskih stručnjaka koji uključuje vaskularnog kirurga, plastičnog kirurga te specijalista za rekonstrukcijsku kirurgiju.
Terešin je svoju transformaciju započeo 2017. godine, kada je počeo ubrizgavati ulje sintol, a kasnije i vazelin u svoje ruke. Njegovi su bicepsi dosegli opseg od nevjerojatnih 60 centimetara, što mu je donijelo usporedbe s likom iz crtića, Popajem, ali i veliku medijsku pažnju.
Međutim, cijena te slave bila je visoka. Kemikalije su izazvale fibrozu tkiva (stvaranje ožiljkastog tkiva) i nekrozu (odumiranje stanica).
Ovo nije prvi put da se Terešin suočava s posljedicama svojih odluka. Već je 2019. godine bio podvrgnut operacijama uklanjanja stvrdnutog vazelina i oštećenog tkiva, no čini se da ti zahvati nisu bili dovoljni da zaustave dugoročno propadanje mišića.
Unatoč ranijim upozorenjima i djelomičnom uklanjanju toksičnih tvari, preostalo tkivo je sada toliko inficirano da rane ne mogu zacijeliti prirodnim putem.
