Obavijesti

Galerija

Komentari 33
INTERNET SENZACIJA

FOTO Ova osobna trenerica ima titulu 'naj guze' Instagrama! Evo koliko naplaćuje po satu...

Amanda Elise Lee je kanadski fitness model, certificirana osobna trenerica, instruktorica pilatesa i Instagram senzacija. U srednjoj školi bila je nesigurna u svoj izgled, pa je počela vježbati. Na Instagramu je prati više od deset milijuna ljudi, a posebno je poznata po vježbama za oblikovanje stražnjice. Njezinu 'pozadinu' razni su mediji znali proglašavati i najboljom na Instagramu...
FOTO Ova osobna trenerica ima titulu 'naj guze' Instagrama! Evo koliko naplaćuje po satu...
Amanda Elise Lee (38) je kanadski fitnes model, certificirana osobna trenerica, instruktorica pilatesa i Instagram senzacija. | Foto: Amandaeliselee/Instagram
1/33
Amanda Elise Lee (38) je kanadski fitnes model, certificirana osobna trenerica, instruktorica pilatesa i Instagram senzacija. | Foto: Amandaeliselee/Instagram
Komentari 33

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025