FOTO Ova osobna trenerica ima titulu 'naj guze' Instagrama! Evo koliko naplaćuje po satu...

Amanda Elise Lee je kanadski fitness model, certificirana osobna trenerica, instruktorica pilatesa i Instagram senzacija. U srednjoj školi bila je nesigurna u svoj izgled, pa je počela vježbati. Na Instagramu je prati više od deset milijuna ljudi, a posebno je poznata po vježbama za oblikovanje stražnjice. Njezinu 'pozadinu' razni su mediji znali proglašavati i najboljom na Instagramu...
Amanda Elise Lee (38) je kanadski fitnes model, certificirana osobna trenerica, instruktorica pilatesa i Instagram senzacija.
| Foto: Amandaeliselee/Instagram
Amanda Elise Lee (38) je kanadski fitnes model, certificirana osobna trenerica, instruktorica pilatesa i Instagram senzacija. |
Foto: Amandaeliselee/Instagram
Amanda Elise Lee (38) je kanadski fitnes model, certificirana osobna trenerica, instruktorica pilatesa i Instagram senzacija.
| Foto: Amandaeliselee/Instagram
U srednjoj školi bila je nesigurna u svoj izgled, pa je počela vježbati... Na kraju je shvatila da je to njezina strast.
| Foto: Amandaeliselee/Instagram
Na Instagramu je prati više od deset milijuna ljudi, a posebno je poznata po vježbama za oblikovanje stražnjice.
| Foto: Amandaeliselee/Instagram
Njezinu 'pozadinu' razni su američki mediji znali proglašavati i najboljom na Instagramu...
| Foto: Amandaeliselee/Instagram
Prije slave radila je kao osobna trenerica. pa je onda samo nastavila s poslom, samo malo glamuroznije...
| Foto: Amandaeliselee/Instagram
U teretanu ide pet puta tjedno po 90 minuta, većina vježbi koje radi su za oblikovanje guze...
| Foto: Amandaeliselee/Instagram
"Ja sam bila opsjednuta sa svojom stražnjicom prije nego što je to postalo popularno", našalila se Amanda.
| Foto: Amandaeliselee/Instagram
Bila je na operaciji grudi, odradila je nekoliko tura botoxa, ali kaže da stražnjicu nije 'dirala'...
| Foto: Amandaeliselee/Instagram
Prije nekoliko godina sat treninga s njom naplaćivala je oko 350 dolara (302 eura), dok je za razne promocije na Instagramu znala dobiti i po 20.000 dolara...
| Foto: Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram
Foto Amandaeliselee/Instagram