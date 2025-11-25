FOTO Sjećate se Drugih usana Srbije? Njezina izjava o školi je bila hit: 'Ne bih o tome, žurim'

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić bio je 24. siječnja 2025. na skupu u Jagodini. U znak podrške njemu, skupili su se brojni građani. Skup je održan povodom osnivanja pokreta za narod i državu. Među njima našla se i mlada djevojka Maja koja je dala izjavu za Bezcenzure.rs. Njezine izjave privukle su brojnu pažnju...
Kako je Maja rekla, radi u općini u Jagodini. 'Koliko je ljudi iz općine ovdje došlo?', pitao ju je novinar.
| Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
Kako je Maja rekla, radi u općini u Jagodini. 'Koliko je ljudi iz općine ovdje došlo?', pitao ju je novinar. |
Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
Kako je Maja rekla, radi u općini u Jagodini. 'Koliko je ljudi iz općine ovdje došlo?', pitao ju je novinar.
| Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
'Previše, svi smo došli iz općine', odgovorila je.
| Foto: bez cenzure.rs
'Je li istina da je postojala radna obaveza ili su svi dobrovoljno došli?', upitao je novinar.
| Foto: bez cenzure.rs
'Ne, ne... naravno, dobrovoljno smo ovdje', odgovorila je.
| Foto: bez cenzure.rs
'Što ste vi završili, što ste po struci?', bilo je pitanje za kraj.
| Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
'Ne bih, načelnica me čeka, izvinite, žurim...', odgovorila je i otišla.
| Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
Njezini odgovori izazvali su lavinu komentara.
| Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
'Previše vas je zaposleno u općini', jedan je od komentara građana Srbije.
| Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
Maja je aktivna na društvenim mrežama. Voli pozirati pa najčešće objavljuje fotografije iz izlazaka.
| Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
Maja nije otkrila kakav je njezin ljubavni status.
| Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
Omiljeni citat joj je: 'Kada je Bog na vašoj strani, nije bitno tko je protiv vas'.
| Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
Foto Facebook Komisija za speleologiju HPS
Foto Facebook Komisija za speleologiju HPS
Foto Facebook Komisija za speleologiju HPS
| Foto: Facebook Komisija za speleologiju HPS
Foto Facebook Komisija za speleologiju HPS
Foto Facebook Komisija za speleologiju HPS
Foto Facebook Komisija za speleologiju HPS
Foto Facebook Komisija za speleologiju HPS
Foto Facebook Komisija za speleologiju HPS
Foto Facebook Komisija za speleologiju HPS
Foto Facebook Komisija za speleologiju HPS