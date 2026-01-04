VIDEO Zimske radosti u Bijelom Brdu: 'Snješka od gotovo sedam metara gradili smo devet sati'

Napravit ću snjegovića visokog do strujnih žica, posmislio je to Vukašin Klajić (23) iz Bijelog Brda kraj Osijeka u subotu, kada je napadao snijeg. Prije desetak godina kada je bio veći snijeg kojeg pamti, napravio je s bratom snjegovića visokog oko četiri metra, a ove godine odlučio je prijeći sve rekorde i granice, priča nam Vukašin.

Snjegović je visok negdje od 6 do 7 metara pa nosi i simbolično ime - 'Six Seven'.

- Čistio sam dvorište bagerom i slagao sve na jednu hrpu. Pomislio sam, sad ću bagerom nabacivati hrpu po hrpu i složiti snjegovića visokog do strujnih žica. I tako je i bilo, a u međuvremenu su se skupili braća i prijatelji, oni su se grijali, a ja radio. Dobacivali su mi da to ne mogu i neću uspjeti. E, onda je proradio inat - priča nam.

Foto: Čitatelj 24sata

Praviti snjegovića počeo je u subotu oko 16 sati, a sve je završio tek u 1.30 sati u nedjelju. Hladno mu, kaže, nije bilo jer su radili inat i želja. Stariji brat i bratić pomogli su mu s ukrašavanjem snjegovića, koji je sad postao prava atrakcija u selu.

Vukašin neće stati samo na snjegoviću, a ima u planu organizirati i humanitarno prikupljanje novca za osnovnu školu iz sela.

Foto: Čitatelj 24sata

- Druženje i igra... sve nam je to bilo zabavno, a sad planiramo staviti i jednu kutiju u kojoj bismo prikupljali novce za našu osnovnu školu, odnosno za djecu koja nemaju dovoljno novca za izlete, ekskurzije ili bilo drugo što će im biti potrebno - priča nam.

Foto: Čitatelj 24sata

Six Seven snješko nije prošao neprimijećeno u selu - većina susjeda dolazi se fotografirati s njim i zabilježiti ove bijele čarobne trenutke. Kako nam kažu njihovi susjedi, svake zime, kad padne dovoljno snijega, naprave većeg snjegovića, ali ovaj je do sada najveći. Jedva su dočekali vidjeti ovogodišnji rezultat.

Foto: Čitatelj 24sata

- Bili smo zadivljeni, nismo mislili da je toliko velik. Iskreno, iznenadili smo se koliko je snijega palo, tako da je snjegović bio iznenađenje za sve. Kada smo došli na slikanje, došli su i drugi iz sela - iznenadili su se, kao i mi. Glavna je atrakcija jer nitko nije očekivao. Svi smo vidjeli jučer da rade pa smo jedva dočekali vidjeti finalni rezultat - priča nam oduševljena susjeda.