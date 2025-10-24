Obavijesti

FOTO Šokantno: Imala je 16 kad se udala za glumca (51): 'Moji su ga odobrili!' Evo s kim je sad

Priča o Courtney Stodden jedna je od najpoznatijih i najbizarnijih skandaloznih priča u američkoj pop kulturi. Ono što je započelo kao tinejdžerski san o slavi, pretvorilo se u javni spektakl koji je godinama šokirao svijet i otvorio ozbiljna pitanja o moralu, roditeljskoj odgovornosti i iskorištavanju maloljetnika u industriji zabave...
Courtney Alexis Stodden rođena je 29. kolovoza 1994. u Tacomi, saveznoj državi Washington. Odrasla je u konzervativnoj i religioznoj obitelji, a odmalena je pokazivala interes za glazbu, manekenstvo i svijet showbusinessa. Sudjelovala je na lokalnim izborima ljepote i snimala pop pjesme, maštajući o životu pod svjetlima reflektora. No njezin je život krenuo u smjer koji će je zauvijek obilježiti. | Foto: Instagram
