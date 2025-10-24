FOTO Šokantno: Imala je 16 kad se udala za glumca (51): 'Moji su ga odobrili!' Evo s kim je sad

Priča o Courtney Stodden jedna je od najpoznatijih i najbizarnijih skandaloznih priča u američkoj pop kulturi. Ono što je započelo kao tinejdžerski san o slavi, pretvorilo se u javni spektakl koji je godinama šokirao svijet i otvorio ozbiljna pitanja o moralu, roditeljskoj odgovornosti i iskorištavanju maloljetnika u industriji zabave...
Courtney Alexis Stodden rođena je 29. kolovoza 1994. u Tacomi, saveznoj državi Washington. Odrasla je u konzervativnoj i religioznoj obitelji, a odmalena je pokazivala interes za glazbu, manekenstvo i svijet showbusinessa. Sudjelovala je na lokalnim izborima ljepote i snimala pop pjesme, maštajući o životu pod svjetlima reflektora. No njezin je život krenuo u smjer koji će je zauvijek obilježiti.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Kao šesnaestogodišnjakinja upoznala je glumca Doug Hutchisona, tada 51-godišnjaka poznatog po ulogama u The Green Mile i Lost.
| Foto: WBC/ZOJ
Upoznali su se putem online tečaja glume. Doug u početku nije znao koliko Courtney ima godina, a kada je to saznao, kontaktirao je njezine roditelje.
| Foto: FS2
Umjesto da prekinu kontakt, roditelji su dali službenu suglasnost, što je u saveznoj državi Nevadi omogućilo legalan brak između maloljetnice i odraslog muškarca. Courtney i Doug vjenčali su se u svibnju 2011. u Las Vegasu. Ona je imala 16 godina, a on 51.
| Foto: Instagram
Javnost je bila zgrožena. Tabloidi su danima objavljivali fotografije mladenke u kratkoj bijeloj haljini i znatno starijeg glumca pored nje. Courtney je tada svjesno njegovala izrazito seksualizirani imidž: nosila je oskudnu odjeću, davala provokativne izjave i ponašala se poput odrasle žene, iako je bila dijete. Mediji su je pretvorili u senzaciju, a umjesto da bude zaštićena, postala je predmet javnog ismijavanja.
| Foto: RCE/ZOJ
Vrlo brzo nakon vjenčanja par je počeo nastupati u reality emisijama. Pojavljivali su se u programima poput Couples Therapy i Celebrity Big Brother, što im je donijelo golemu medijsku pozornost. Courtney je medijima bila gotovo karikatura - maloljetnica u braku s pedesetogodišnjakom, s imidžem koji je podsjećao na holivudsku starletu. Javnost je sve to promatrala kao zabavu, umjesto da postavi pitanje kako je do takvog braka uopće moglo doći.
| Foto: Instagram
Brak je bio buran i nestabilan, s brojnim razilaženjima i pomirenjima. Courtney je s vremenom počela govoriti o osjećaju izgubljenosti, depresiji i pritisku koji je trpjela. Godine 2017. par se razišao, a razvod je službeno okončan 2020. Tek tada, kao odrasla osoba, Courtney je javno progovorila o onome što je zapravo proživjela.
Opisala je svoj brak kao oblik manipulacije i seksualnog iskorištavanja, naglašavajući da kao tinejdžerica nije bila sposobna donositi odrasle odluke niti razumjeti težinu situacije u kojoj se našla.
| Foto: Instagram
Courtney je otvoreno govorila o psihičkim posljedicama, javnom poniženju i činjenici da je svijet godinama promatrao i komentirao njezinu situaciju kao senzaciju. Postala je zagovornica zaštite maloljetnika u industriji zabave.
| Foto: Instagram
Courtney je prošla i osobnu transformaciju. Godine 2021. objavila je da se identificira kao nebinarna osoba i koristi zamjenice they/them. Posvetila se glazbi, pisanju i aktivizmu.
| Foto: Instagram
Courtney Stodden se nedavno udala za američkog producenta i redatelja Jareda Safiera, 41-godišnjaka.
| Foto: Instagram
Vjenčanje se održalo 3. prosinca 2024. u Palm Springsu, Kalifornija, u vrlo intimnoj ceremoniji na kojoj je bilo oko 20 uzvanika.
| Foto: Instagram
Courtney je nedavno prošla kroz drugu rinoplastiku - kako je izjavila, ovaj put zahvat nije bio isključivo estetski, nego i funkcionalan. Prema izvorima, prvi put je zahvat bila klasična estetska rinoplastika koja joj nije dala željene rezultate u pogledu disanja.
Kod druge operacije, koja je obavljena u 2025. godini, Courtney je navela da je poboljšala svoj profil, ali i ispravila blokadu nosnih prolaza i sinusnih poteškoća.
| Foto: Instagram
Na društvenim mrežama objavila je i fotografije iz oporavka, u kojima je bez šminke i u bikiniju pokazala rezultate.
| Foto: Instagram