FOTO Šokantno: Imala je 16 kad se udala za glumca (51): 'Moji su ga odobrili!' Evo s kim je sad

Vrlo brzo nakon vjenčanja par je počeo nastupati u reality emisijama. Pojavljivali su se u programima poput Couples Therapy i Celebrity Big Brother, što im je donijelo golemu medijsku pozornost. Courtney je medijima bila gotovo karikatura - maloljetnica u braku s pedesetogodišnjakom, s imidžem koji je podsjećao na holivudsku starletu. Javnost je sve to promatrala kao zabavu, umjesto da postavi pitanje kako je do takvog braka uopće moglo doći. | Foto: Instagram