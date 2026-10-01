FOTO Sokotra i njezine tajne: Ovo mjesto izgleda kao da nije na Zemlji. Vlada Zmajevo drvo

Postoje mjesta na Zemlji koja izgledaju kao da pripadaju nekom drugom planetu. Sokotra je jedno od njih. Na ovom udaljenom jemenskom arhipelagu rastu stabla neobičnog oblika, gole vapnenačke planine uzdižu se iznad tirkiznog mora, a golem dio biljaka i životinja ne postoji nigdje drugdje na svijetu.
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Postoje mjesta na Zemlji koja izgledaju kao da pripadaju nekom drugom planetu. Sokotra je jedno od njih. Na ovom udaljenom jemenskom arhipelagu rastu stabla neobičnog oblika, gole vapnenačke planine uzdižu se iznad tirkiznog mora, a golem dio biljaka i životinja ne postoji nigdje drugdje na svijetu.
| Foto: canva, ilustracija
Postoje mjesta na Zemlji koja izgledaju kao da pripadaju nekom drugom planetu. Sokotra je jedno od njih. Na ovom udaljenom jemenskom arhipelagu rastu stabla neobičnog oblika, gole vapnenačke planine uzdižu se iznad tirkiznog mora, a golem dio biljaka i životinja ne postoji nigdje drugdje na svijetu. |
Foto: canva, ilustracija
Postoje mjesta na Zemlji koja izgledaju kao da pripadaju nekom drugom planetu. Sokotra je jedno od njih. Na ovom udaljenom jemenskom arhipelagu rastu stabla neobičnog oblika, gole vapnenačke planine uzdižu se iznad tirkiznog mora, a golem dio biljaka i životinja ne postoji nigdje drugdje na svijetu.
| Foto: canva, ilustracija
Smještena u sjeverozapadnom Indijskom oceanu, u blizini Adenskog zaljeva i oko 400 kilometara od južne obale Jemena, Sokotra je zapravo arhipelag od četiri veća otoka i nekoliko manjih otočića. Zbog iznimne bioraznolikosti UNESCO ju je 2008. godine uvrstio na Popis svjetske prirodne baštine. Organizacija je opisuje kao jedan od biološki najraznolikijih i najposebnijih otoka na svijetu, a Socotra se često naziva i „Galapagosom Indijskog oceana”.
| Foto: canva, ilustracija
Jedan od glavnih razloga zbog kojih je Socotra toliko posebna jest njezina dugotrajna geološka izolacija. Arhipelag je kontinentalnog podrijetla, a nije nastao kao klasičan vulkanski otok. Njegova geološka povijest povezana je s tektonskim procesima koji su tijekom milijuna godina oblikovali područje između Afrike i Arapskog poluotoka. Ta izolacija omogućila je razvoj velikog broja endemskih vrsta. UNESCO navodi da na Socotri raste 825 vrsta biljaka, od kojih je 307, odnosno 37 posto, endemsko. Još su ekstremnije brojke kod životinja: oko 90 posto gmazova i 95 posto kopnenih puževa ne živi nigdje drugdje na svijetu. Zbog toga Socotra nije samo lijep otok s neobičnim biljkama. Ona je svojevrsni prirodni laboratorij u kojem se milijunima godina razvijao jedinstveni živi svijet.
| Foto: canva, ilustracija
Najpoznatiji stanovnik Sokotre bez sumnje je zmajevo drvo (Dracaena cinnabari). Njegova krošnja oblikovana poput golemog kišobrana izgleda gotovo nestvarno, osobito kada pojedinačna stabla stoje na golim planinskim visoravnima. Još je neobičnija njegova smola. Kada se stablo ošteti, iz njega može poteći gusta crvenkasta smola poznata kao zmajeva krv. Stoljećima se koristila kao bojilo, lak i u tradicionalnoj medicini. Uz drvo je povezana i stara lokalna legenda prema kojoj je ono nastalo iz krvi zmaja koji je poginuo u borbi sa slonom. Legenda, naravno, nije znanstveno objašnjenje njegova podrijetla, ali prilično dobro pokazuje koliko je neobičan izgled stabla fascinirao ljude.
| Foto: canva, ilustracija
Još jedan botanički čudak je stablo krastavca (Dendrosicyos socotranus). Pripada porodici tikvovki, istoj porodici u kojoj su krastavci, tikve i dinje, ali umjesto puzave stabljike razvija debelo drvenasto deblo i izgleda poput malog, mesnatog stabla.
| Foto: canva, ilustracija
Sokotra nema velike autohtone kopnene sisavce poput lavova, leoparda ili drugih velikih grabežljivaca. To je jedan od razloga zbog kojih je njezina fauna toliko specifična, iako se na otoku mogu pronaći šišmiši i druge manje životinje. Posebno su fascinantni gmazovi. Od 34 poznate vrste gmazova koje UNESCO navodi za područje, čak je 90 posto endemsko. Kod kopnenih puževa situacija je još ekstremnija: od 96 vrsta, oko 95 posto ne pojavljuje se nigdje drugdje. Ni ptice nisu ništa manje zanimljive. Na arhipelagu je zabilježeno 192 vrste ptica, uključujući nekoliko endemskih vrsta i podvrsta. Dio ih se na otocima razmnožava, dok druge redovito dolaze tijekom migracija. A bioraznolikost ne završava na obali. Sokotransko more također je iznimno bogato: UNESCO navodi 253 vrste koralja koji grade grebene, oko 730 vrsta obalnih riba te oko 300 vrsta rakova, jastoga i kozica.
| Foto: canva, ilustracija
U unutrašnjosti se uzdiže planinski lanac Hagghier, čiji najviši vrh doseže oko 1500 metara, dok se između planina prostiru vapnenačke visoravni i suhe obalne ravnice. Na sjevernoj obali nalazi se Arher, jedno od najpoznatijih mjesta na Sokotri. Tamo se goleme bijele pješčane dine spuštaju prema obali i stvaraju prizor u kojem se bijeli pijesak gotovo sudara s tamnim planinskim stijenama i tirkiznim morem. Takvi pejzaži jedan su od razloga zbog kojih Sokotra često izgleda kao filmska scenografija. No iza tog spektakularnog izgleda krije se stvaran i vrlo osjetljiv ekosustav.
| Foto: canva, ilustracija
Na sjeveroistoku otoka nalazi se Hoq, jedna od najpoznatijih špilja otoka. Proteže se duboko kroz vapnenački masiv i ispunjena je golemim dvoranama, stalaktitima, stalagmitima i drugim špiljskim formacijama. Hoq je zanimljiv i zbog arheoloških nalaza. U špilji su pronađeni tragovi nekadašnjih posjetitelja, uključujući natpise i druge ostatke koji svjedoče da je ovo izolirano mjesto bilo poznato ljudima mnogo prije dolaska modernih turista. UNESCO špilje Sokotre zato ne smatra samo prirodnim fenomenom nego i važnim dijelom kulturne povijesti arhipelaga.
| Foto: canva, ilustracija
Sokotra je upravo zbog te kombinacije teško dostupnih planina, pustih plaža, špilja, neobičnih stabala i golemog broja endemskih vrsta jedno od najneobičnijih mjesta na Zemlji. I premda se često opisuje kao netaknuti raj, otok nije potpuno izoliran od suvremenog svijeta: suočava se s pritiscima poput klimatskih promjena, razvoja infrastrukture, invazivnih vrsta i drugih prijetnji osjetljivom ekosustavu.
| Foto: canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija
Foto canva, ilustracija