FOTO Sokotra i njezine tajne: Ovo mjesto izgleda kao da nije na Zemlji. Vlada Zmajevo drvo

Sokotra nema velike autohtone kopnene sisavce poput lavova, leoparda ili drugih velikih grabežljivaca. To je jedan od razloga zbog kojih je njezina fauna toliko specifična, iako se na otoku mogu pronaći šišmiši i druge manje životinje. Posebno su fascinantni gmazovi. Od 34 poznate vrste gmazova koje UNESCO navodi za područje, čak je 90 posto endemsko. Kod kopnenih puževa situacija je još ekstremnija: od 96 vrsta, oko 95 posto ne pojavljuje se nigdje drugdje. Ni ptice nisu ništa manje zanimljive. Na arhipelagu je zabilježeno 192 vrste ptica, uključujući nekoliko endemskih vrsta i podvrsta. Dio ih se na otocima razmnožava, dok druge redovito dolaze tijekom migracija. A bioraznolikost ne završava na obali. Sokotransko more također je iznimno bogato: UNESCO navodi 253 vrste koralja koji grade grebene, oko 730 vrsta obalnih riba te oko 300 vrsta rakova, jastoga i kozica. | Foto: canva, ilustracija