Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SASVIM DRUGAČIJI OTOK

FOTO Sokotra i njezine tajne: Ovo mjesto izgleda kao da nije na Zemlji. Vlada Zmajevo drvo

Postoje mjesta na Zemlji koja izgledaju kao da pripadaju nekom drugom planetu. Sokotra je jedno od njih. Na ovom udaljenom jemenskom arhipelagu rastu stabla neobičnog oblika, gole vapnenačke planine uzdižu se iznad tirkiznog mora, a golem dio biljaka i životinja ne postoji nigdje drugdje na svijetu.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Sokotra i njezine tajne: Ovo mjesto izgleda kao da nije na Zemlji. Vlada Zmajevo drvo
Postoje mjesta na Zemlji koja izgledaju kao da pripadaju nekom drugom planetu. Sokotra je jedno od njih. Na ovom udaljenom jemenskom arhipelagu rastu stabla neobičnog oblika, gole vapnenačke planine uzdižu se iznad tirkiznog mora, a golem dio biljaka i životinja ne postoji nigdje drugdje na svijetu. | Foto: canva, ilustracija
1/21
Postoje mjesta na Zemlji koja izgledaju kao da pripadaju nekom drugom planetu. Sokotra je jedno od njih. Na ovom udaljenom jemenskom arhipelagu rastu stabla neobičnog oblika, gole vapnenačke planine uzdižu se iznad tirkiznog mora, a golem dio biljaka i životinja ne postoji nigdje drugdje na svijetu. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026