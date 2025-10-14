Obavijesti

Galerija

Komentari 0
IMPRESIVAN PENTHOUSE

FOTO Stan s bazenom na krovu prodaju u Dubrovniku. Ima i lift. 'Iznimno je rijetko!' A tek cijena

Luksuzne dubrovačke vile s pogledom na Jadransko more, pažljivo obnovljene povijesne palače i moderni apartmani u samom srcu grada - sve su to nekretnine koje privlače investitore i ljubitelje Mediterana. No iza glamura krije se i vrlo ozbiljno tržište...
FOTO Stan s bazenom na krovu prodaju u Dubrovniku. Ima i lift. 'Iznimno je rijetko!' A tek cijena
'Dvoetažni penthouse s privatnim bazenom, smješten na jednoj od najprestižnijih lokacija u Dubrovniku - u mirnom dijelu Lapada, poznatom po svojoj eleganciji, mediteranskom šarmu i blizini svih sadržaja', piše u oglasu.  | Foto: Njuskalo/Libertas homes
1/22
'Dvoetažni penthouse s privatnim bazenom, smješten na jednoj od najprestižnijih lokacija u Dubrovniku - u mirnom dijelu Lapada, poznatom po svojoj eleganciji, mediteranskom šarmu i blizini svih sadržaja', piše u oglasu.  | Foto: Njuskalo/Libertas homes
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025