FOTO Stan s bazenom na krovu prodaju u Dubrovniku. Ima i lift. 'Iznimno je rijetko!' A tek cijena

Luksuzne dubrovačke vile s pogledom na Jadransko more, pažljivo obnovljene povijesne palače i moderni apartmani u samom srcu grada - sve su to nekretnine koje privlače investitore i ljubitelje Mediterana. No iza glamura krije se i vrlo ozbiljno tržište...
'Dvoetažni penthouse s privatnim bazenom, smješten na jednoj od najprestižnijih lokacija u Dubrovniku - u mirnom dijelu Lapada, poznatom po svojoj eleganciji, mediteranskom šarmu i blizini svih sadržaja', piše u oglasu.
| Foto: Njuskalo/Libertas homes
Foto: Njuskalo/Libertas homes
| Foto: Njuskalo/Libertas homes
'Ovaj impresivan penthouse, ukupne neto površine od 304,57 m², predstavlja savršen spoj suvremene arhitekture, luksuzne udobnosti i izvanredne privatnosti', navode iz agencije Libertas Homes.
| Foto: Njuskalo/Libertas homes
'Prostire se na dvije etaže, s tri prostrane spavaće sobe, više terasa ukupne površine preko 65 m² te privatnim bazenom na krovu od čak 43,23 m², koji pruža spektakularan pogled na more i okolni krajolik', dodaju.
| Foto: Njuskalo/Libertas homes
'Interijer odiše sofisticiranošću i pažljivo biranim materijalima, dok otvoreni dnevni prostor povezuje kuhinju, blagovaonicu i boravak u skladnu cjelinu, stvorenu za uživanje, druženje i mirne trenutke opuštanja', piše.
| Foto: Njuskalo/Libertas homes
'Svaka prostorija odiše osjećajem prozračnosti i svjetlosti, dok velike staklene stijene spajaju unutrašnjost s terasama, donoseći mediteransko sunce i more u svaki kutak doma', navode.
| Foto: Njuskalo/Libertas homes
Penthouse posjeduje i tri garažna parkirna mjesta, spremište u podrumu, te direktan pristup dizalom iz garaže u stan.
| Foto: Njuskalo/Libertas homes
'Riječ je o iznimno rijetkoj nekretnini na dubrovačkom tržištu - kombinaciji luksuza, arhitektonske izvrsnosti i lokacije koja jamči bezvremensku vrijednost. Postoji i mogućnost kupnje dodatnog penthousea, čime se otvara prilika za stvaranje jedinstvenog, reprezentativnog prostora koji nadilazi uobičajene standarde stanovanja', tvrde iz agencije.
| Foto: Njuskalo/Libertas homes
Cijena je 2.100.000 eura.
| Foto: Njuskalo/Libertas homes
