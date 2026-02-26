Osvojio 29 mil. eura na lutriji, a zatim mu sve krenulo nizbrdo: Prijatelje častio autima, kućama

Mnogi pretpostavljaju da bi osvajanje milijuna na lutriji promijenilo život nabolje, no za jednog čovjeka to je rezultiralo isključivo slomljenim srcem i tragedijom. Njegova priča služi kao mračno upozorenje da iznenadno bogatstvo ne donosi nužno i sreću.

Billie Bob Harrell Jr. iz okruga Harris u Teksasu radio je u trgovini Home Depot u lipnju 1997. godine kada su njegovi nasumično odabrani brojevi izvučeni na državnoj lutriji. Bio je jedini dobitnik, što je značilo da je osvojio nevjerojatnih 31 milijun dolara, odnosno oko 29 milijuna eura, piše Daily Star.

Njegov sin, Billy III, ispričao je za Dallas Observer kako je izgledao trenutak kada su shvatili da su postali milijunaši.

​- Rekao je: 'Bill, dođi ovamo i pogledaj ovo, provjeri čitam li dobro'. Otišao sam do njega, pogledao i rekao: 'Uh, brojevi se podudaraju' - prisjetio se sin.

Harrell je otputovao u Austin kako bi preuzeo prvu ratu od 25 godišnjih isplata vrijednih 1,24 milijuna dolara (oko 1,15 milijuna eura). Na službenoj ceremoniji uručenja nagrade, dobitnik je opisao borbe s kojima su se on i njegova obitelj suočavali. Nakon što je ostao bez posla nekoliko puta, teško je uzdržavao suprugu Barbaru Jean i njihovo troje djece.

​- Nisam namjeravao odustati. Svi su mi govorili da će biti bolje. Nisam shvaćao da će postati ovoliko bolje - rekao je tada.

Pritisak bogatstva uništio mu je brak

Nakon dobitka, Harrell je počeo nemilice trošiti. Kupovao je kuće i automobile za obitelj i prijatelje te donirao velike iznose crkvi. Međutim, pritisak golemog bogatstva počeo je stvarati napetosti u njegovu braku. Njegov drugi sin, Ben, prisjetio se kako je njegov otac uživao u pozornosti koju je dobivao.

​- Mislim da su mnogi ljudi jednostavno počeli očekivati od njega da to čini. Ljudi bi se sjatili oko njega, a on je u tome stvarno uživao. Uživao je u pozornosti. Radije bi imao tu pozornost nego da nešto kupi sebi - ispričao je Ben.

Stalni zahtjevi za novcem i pritisak koji je osjećao na kraju su doveli do razvoda od supruge Barbare Jean. Tragično, Harrell je kasnije povjerio financijskom savjetniku da je osvajanje jackpota na lutriji bila "najgora stvar koja mu se ikad dogodila".

Manje od dvije godine nakon što je osigurao milijune, 22. svibnja 1999. godine, Harrell si je oduzeo život u svom domu u bogatom predgrađu Houstona. Policija je izvijestila da se zabarikadirao u spavaćoj sobi na katu, skinuo svu odjeću sa sebe, a zatim pucao u prsa iz sačmarice.

U sobi gdje su pronašli njegovo tijelo, otkrili su tri oproštajna pisma. Jedno je bilo upućeno njegovoj bivšoj supruzi, a u njemu je pisalo: "Nisam želio ovo. Želio sam samo tebe."

Harrellova prerana smrt nije jedina tragedija povezana s golemim dobitkom na lutriji. U susjednoj Kanadi, Gerald Muswagon osvojio je deset milijuna kanadskih dolara (oko 9,3 milijuna eura) na listiću Super 7 kupljenom 1998. godine.

Novac od nagrade potrošio je na brojna skupa vozila, prostranu kuću koja je brzo postala "mjesto za zabave" i razne druge ekstravagancije kojima je obasipao prijatelje i rodbinu. U samo jednom danu navodno je kupio osam velikih televizora kako bi ih podijelio svojim najbližima. Međutim, ubrzo su počele kružiti glasine da je veći dio novca spiskao na alkohol i narkotike.

Sedam godina nakon dobitka, tijekom kojih je odslužio i dvije zatvorske kazne zbog vožnje u pijanom stanju i seksualnog napada, Gerald si je oduzeo život u garaži svojih roditelja. Prije njegove smrti, Geraldov odvjetnik izjavio je da se teško prilagođavao životu nakon dobitka na lutriji.

​- Nažalost, jako se teško prilagođavao, s obzirom na to da je došao iz Norway Housea s vrlo malo obrazovanja - rekao je odvjetnik.