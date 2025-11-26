Obavijesti

Galerija

Komentari 17
PROROČANSTVA MISTIKA

FOTO Što su Nostradamus i baba Vanga predvidjeli za 2026.? To je točka loma, stižu katastrofe'

Dok se svijet suočava s neviđenim geopolitičkim tenzijama, klimatskim ekstremima i ubrzanim razvojem tehnologije koji nadilazi ljudsko poimanje, oči nekih ponovno su uprte u prošlost tražeći odgovore za budućnost. Pogotovo kroz proročanstva Nostradamusa i Babe Vange. Iako su živjeli u različitim epohama – Nostradamus u Francuskoj 16. stoljeća, a Baba Vanga u 20. stoljeću na Balkanu – njihova navodna viđenja za 2026. godinu jezivo se preklapaju u temama sukoba, tehnološke dominacije i prirodnih katastrofa...
FOTO Što su Nostradamus i baba Vanga predvidjeli za 2026.? To je točka loma, stižu katastrofe'
Dok se svijet suočava s neviđenim geopolitičkim tenzijama, klimatskim ekstremima i ubrzanim razvojem tehnologije koji nadilazi ljudsko poimanje, oči nekih ponovno su uprte u prošlost tražeći odgovore za budućnost. Pogotovo kroz proročanstva Nostradamusa i Babe Vange. Iako su živjeli u različitim epohama – Nostradamus u Francuskoj 16. stoljeća, a Baba Vanga u 20. stoljeću na Balkanu – njihova navodna viđenja za 2026. godinu jezivo se preklapaju u temama sukoba, tehnološke dominacije i prirodnih katastrofa... | Foto: Profimedia, Twitter
1/21
Dok se svijet suočava s neviđenim geopolitičkim tenzijama, klimatskim ekstremima i ubrzanim razvojem tehnologije koji nadilazi ljudsko poimanje, oči nekih ponovno su uprte u prošlost tražeći odgovore za budućnost. Pogotovo kroz proročanstva Nostradamusa i Babe Vange. Iako su živjeli u različitim epohama – Nostradamus u Francuskoj 16. stoljeća, a Baba Vanga u 20. stoljeću na Balkanu – njihova navodna viđenja za 2026. godinu jezivo se preklapaju u temama sukoba, tehnološke dominacije i prirodnih katastrofa... | Foto: Profimedia, Twitter
Komentari 17

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025