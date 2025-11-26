FOTO Što su Nostradamus i baba Vanga predvidjeli za 2026.? To je točka loma, stižu katastrofe'

Dok se svijet suočava s neviđenim geopolitičkim tenzijama, klimatskim ekstremima i ubrzanim razvojem tehnologije koji nadilazi ljudsko poimanje, oči nekih ponovno su uprte u prošlost tražeći odgovore za budućnost. Pogotovo kroz proročanstva Nostradamusa i Babe Vange. Iako su živjeli u različitim epohama – Nostradamus u Francuskoj 16. stoljeća, a Baba Vanga u 20. stoljeću na Balkanu – njihova navodna viđenja za 2026. godinu jezivo se preklapaju u temama sukoba, tehnološke dominacije i prirodnih katastrofa...
Michel de Nostredame, liječnik i astrolog, svoja je predviđanja zapisao u knjizi "Les Prophéties", koristeći se katrenima – stihovima od četiri reda ispunjenim simbolikom, anagramima i mitološkim referencama kako bi izbjegao progon inkvizicije. Njegovi tumači tvrde da je predvidio sve, od Velikog požara u Londonu do uspona Hitlera.
Za 2026. godinu, njegovi stihovi, prema pojedinim analizama, slikaju sliku svijeta koji drhti, ali i svijeta koji traži pročišćenje. Stručnjaci koji proučavaju njegove tekstove izdvojili su nekoliko ključnih motiva koji se vežu uz nadolazeću godinu. Iako Nostradamus rijetko navodi točne godine, astrološke konfiguracije i specifični događaji opisani u katrenima navode tumače na zaključak da se odnose upravo na 2026.
Mars vlada nebom (Globalni sukobi): Nostradamus spominje snažan utjecaj Marsa, planeta rata. Ovo se tumači kao eskalacija globalnih sukoba, gdje bi "sedam mjeseci velikog rata" moglo rezultirati brojnim žrtvama. U kontekstu današnjice, mnogi ovo povezuju s tenzijama između velikih sila poput SAD-a, Rusije i Kine. Stihovi sugeriraju da mir neće doći iz pobjede jedne strane, već iz iscrpljenosti i spoznaje da beskrajna borba ne služi nikome.
Venera gubi svoju moć (Kraj empatije): Jedno od najzanimljivijih, ali i najdepresivnijih tumačenja Nostradamusovih katrena odnosi se na planet Veneru. Njezin gubitak utjecaja simbolizira hlađenje međuljudskih odnosa. U eri digitalizacije i umjetne inteligencije, ovo tumači navode kao upozorenje na otuđenje, gubitak emocionalne topline i društvo u kojem algoritmi zamjenjuju ljudski dodir.
Tri vatre s Istoka: Ovaj simbol koji je spominjao Nostradamus mnogi povezuju s promjenom globalne moći. "Tri vatre" mogu predstavljati nove sile koje dolaze iz Azije – tehnološki, ekonomski ili vojno. Tumači ovdje vide uspon Kine i Indije, ali i potencijalnu opasnost od nuklearnih incidenata ili tehnološkog "tsunamija" koji će preplaviti Zapad.
Zapad u sjeni: Nostradamusovi stihovi naslućuju slabljenje zapadne civilizacije. Ne nužno kroz vojni poraz, već kroz unutarnji moralni i društveni raspad, birokratsku stagnaciju i gubitak identiteta.
Veliki roj pčela i politički prevrati: Spominjanje "velikog roja pčela" u katrenima kod Nostradamusa neki povezuju s masovnim pokretima ljudi ili vojski, dok drugi u tome vide simboliku političkih figura. S obzirom na to da je Donald Trump već preuzeo predsjedništvo u SAD-u početkom 2025., neki analitičari smatraju da se stihovi o "trubama" i podjelama mogu odnositi na dugoročne posljedice njegove politike koje će kulminirati 2026.
I Baba Vanga je, kažu njezini tumači, ostavila više proročanstava za 2026. godinu... Njezin fokus za 2026. godinu leži na drastičnim promjenama u okolišu i tehnologiji, ali i na jednom događaju koji bi, ako se ostvari, promijenio povijest čovječanstva zauvijek.
Masovne prirodne katastrofe: Vanga je navodno najavila da će 2026. godina biti obilježena potresima, vulkanskim erupcijama i ekstremnim vremenskim uvjetima koji bi mogli pogoditi čak 7 do 8 posto kopnene mase Zemlje.
Prvi kontakt s izvanzemaljcima: Možda najšokantnije predviđanje odnosi se na studeni 2026. godine. Baba Vanga je navodno vidjela dolazak goleme svemirske letjelice koja ulazi u Zemljinu atmosferu. Za razliku od filmova gdje je kontakt tajan, ovo bi bio događaj vidljiv svima, koji bi izazvao mješavinu straha i fascinacije.
Dominacija umjetne inteligencije: Slično kao i kod tumačenja Nostradamusa, Vanga je vidjela uspon "ne-ljudske inteligencije". Predvidjela je da će 2026. biti godina kada će AI napraviti skok koji nadilazi ljudsku kontrolu, postajući sastavni dio svakodnevnog života do te mjere da će ljudi postati ovisni o strojevima, gubeći dio svoje autonomije.
Veliki rat i biološko oružje: Iako se o ovome govori svake godine, za 2026. Vanga spominje eskalaciju sukoba koji uključuju velike sile. Njezini sljedbenici spominju i mogućnost korištenja biološkog oružja ili virusa koji uzrokuju ubrzano starenje, iako se neki od tih datuma u drugim izvorima pomiču prema kraju stoljeća.
Kada tumači uspoređuju vizije ova dva mistika, uočavaju zapanjujuće sličnosti. Oboje ne vide 2026. godinu kao "samo još jednu godinu", već kao točku loma.
"Zajednički nazivnik njihovih vizija je promjena paradigme. Nostradamusov "gubitak moći Venere" i Vangin "uspon AI-a" govore o istoj stvari: dehumanizaciji društva. Dok tehnologija napreduje eksponencijalnom brzinom, ljudska duša i empatija navodno nazaduju", tvrde tumači...
"Ekologija je treći stup ovih proročanstava. Nostradamusove "rijeke koje se pretvaraju u prašinu" i Vangine "poplave i potresi" upozoravaju da priroda više neće pasivno trpjeti ljudski nemar.", navode dalje...
Također, motiv rata i vatre je sveprisutan. Bilo da je riječ o "Marsu koji vlada" ili "sukobu Istoka i Zapada", oba izvora sugeriraju da su trenutni sukobi samo uvertira u širu, opasniju igru moći koja bi mogla kulminirati upravo 2026. godine.
Vanga je, unatoč najavama katastrofa, predvidjela opstanak čovječanstva i daleku budućnost u kojoj ljudi putuju svemirom i otkrivaju nove izvore energije.
Prema Vanginim proročanstvima, svijet će završiti tamo 5079. godine....
"Ovaj svijet kakvog poznajemo završit će 5079. godine. Malo prije toga otkrit ćemo granicu svemira, nitko ne zna što se nalazi dalje... Ali ljudi je odlučuju prijeći. To donosi kraj svijeta", prorekla je Vanga
