FOTO Superfit baka stiže na bodybuilding natjecanje: Broj godina? Svi se šokiraju kad čuju

Superfit baka želi dokazati da su godine samo broj pa se zato prijavljuje na bodybuilding natjecanja. Lesley Maxwell često šokira ljude kada otkrije svoje prave godine, a razlog je jednostavan: Ima bolje trbušnjake od većine ljudi koji su upola mlađi od nje...
Kako bi pokazala drugima da mogu postići svoje fitness ciljeve i u kasnijem životu, ova osobna trenerica ulazi u natjecanje u oblikovanju tijela. | Foto: Facebook
