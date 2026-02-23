FOTO Tamnica požuda: Domine otkrile zašto im muškarci dolaze na 'seanse'. Evo tko su klijenti

Na prvi pogled zvuči kao scenarij iz filma: direktor kompanije vrijedan milijarde, politički savjetnik, bankar ili liječnik, ljudi koji svakodnevno upravljaju tuđim životima, navečer ulaze u stan ili studio gdje im netko drugi govori što smiju, kako da stoje i kada da šute..
Na prvi pogled zvuči kao scenarij iz filma: direktor kompanije vrijedan milijarde, politički savjetnik, bankar ili liječnik, ljudi koji svakodnevno upravljaju tuđim životima, navečer ulaze u stan ili studio gdje im netko drugi govori što smiju, kako da stoje i kada da šute.
U javnosti autoritet, u privatnosti submisivnost: Iako se često prikazuje kao bizarnost ili tabu, svijet profesionalne dominacije zapravo je manje egzotičan nego što većina pretpostavlja. Psiholozi i sociolozi koji su proučavali BDSM već godinama upozoravaju: riječ nije o poremećaju niti o rijetkom fenomenu, nego o specifičnom obliku intimne dinamike koji se pojavljuje kroz cijelu populaciju, od studenata do direktora.
Nije samo fetiš: nego promjena uloge Najčešći stereotip kaže: moćni muškarci žele biti poniženi jer su “tajno slabi”. No stručnjaci tvrde da je stvar upravo suprotna. Ljudi koji nose visoku razinu odgovornosti često nemaju prostor gdje smiju prestati kontrolirati situaciju. Čak i u obitelji ili društvu od njih se očekuje stabilnost, rješenja i sigurnost. U unaprijed dogovorenoj dominacijskoj situaciji događa se rijetka stvar: ne moraju odlučivati.
Pravila su unaprijed postavljena, granice jasne, a odgovornost privremeno prebačena na drugu osobu. Psiholozi to opisuju kao privremenu suspenziju identiteta kontrolirano igranje uloge u kojem osoba nakratko izlazi iz društvene funkcije koju stalno obavlja. Važno je naglasiti: to nije terapija niti liječenje, ali nekim ljudima može djelovati kao ritual opuštanja ili emocionalnog rasterećenja, slično intenzivnim sportovima, meditaciji ili performativnim hobijima.
Tko zapravo dolazi? Mediji često prikazuju sredovječnog biznismena kao tipičnog klijenta. U stvarnosti, profil je mnogo širi. Istraživanja pokazuju da interes za BDSM postoji u svim dobnim i socioekonomskim skupinama. Internet je dodatno približio temu, mlađe generacije lakše razumiju vlastite preferencije pa ih ne potiskuju godinama.
Dominatorice u intervjuima redovito naglašavaju: “Najmanje zanimljivo kod klijenata je njihovo zanimanje.”
Psihološka komponenta važnija od fizičke: Popularna kultura fokusira se na rekvizite: bičeve, lisice, kostime. U praksi, velik dio susreta svodi se na razgovor, atmosferu i uloge.
Granice su unaprijed dogovorene, sigurnosne riječi standardne, a scenarij strukturiran. Zbog toga mnoge profesionalne domine opisuju svoj posao kao emocionalno zahtjevan, moraju čitati reakcije, održavati sigurnost i zaustaviti situaciju čim primijete nelagodu.
Stručnjaci pritom upozoravaju: Takav odnos nije psihoterapija, ali može uključivati povjeravanje i osjećaj sigurnog prostora, što ljudi ponekad pogrešno poistovjećuju s terapijskim procesom.
Zašto baš ljudi s odgovornošću? Jedno često objašnjenje je tzv. “odmor od odlučivanja”. Ipak, znanstveno nije dokazano da ljudi na visokim pozicijama češće sudjeluju u takvim praksama, samo su vidljiviji u pričama jer stereotip zvuči dramatičnije. Točnije objašnjenje: Privlačnost leži u zamjeni uloga, a ne u društvenom statusu. Onaj tko stalno vodi, ponekad želi slijediti. Onaj tko mora biti siguran, želi prostor gdje smije pogriješiti.
Stroga pravila: Za razliku od popularne predodžbe, profesionalna dominacija obično nema klasične seksualne odnose. U mnogim zemljama to je jasno razdvojeno od eskort usluga. Naglasak je na: kontroli, ritualu, ulozi, psihološkoj dinamici. Klijenti prolaze provjere, a susreti se unaprijed detaljno dogovaraju.
Na društvenim mrežama i raznim forumima pronašli smo i ispovijesti muškaraca koji odlaze na ovakve 'seanse'
Bankar, 42 godine: “Cijeli dan rješavam tuđe probleme. Kad dođem tamo, prvi put taj tjedan nitko ništa ne očekuje od mene. Ne moram biti pametan ni odgovoran. Samo postojim.”
IT poduzetnik, 35 godina: “Ljudi misle da je seksualno. Meni nije. To je više kao mentalni reset. Kao da mozak prestane raditi na sat vremena.”
Oženjeni liječnik, 51 godina: “U ordinaciji sam autoritet. Kod kuće sam otac. Nigdje nemam prostor biti ranjiv. Tamo mogu reći stvari koje nikad ne bih izgovorio prijateljima.”
Menadžer, 47 godina: “Najveća zabluda je da želiš bol. Zapravo želiš strukturu. Pravila. Paradoksalno, osjećaj sigurnosti.”
Student prava, 24 godine: "Internet mi je pomogao shvatiti da nisam čudan. Prije bih mislio da nešto nije u redu sa mnom.”
Između stigme i normalnosti: Danas većina psiholoških organizacija smatra da takve prakse same po sebi nisu znak mentalnog poremećaja, sve dok su dobrovoljne i sigurne. No društveni tabu ostaje snažan.
Zbog toga većina sudionika nikada ne govori o tome javno, čak ni partnerima ili prijateljima. Upravo zato priča o “tajnim životima moćnih muškaraca” zvuči dramatično.
U stvarnosti, kažu brojni stručnjaci, riječ je manje o moći, a više o odmoru od nje.
