FOTO Trumpove 'Patriotske igre' izazvale lavinu reakcija: 'Kad bi barem postojala knjiga o tome'

Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o pokretanju novog sportskog natjecanja, nazvanog "Patriotske igre", u sklopu proslave 250. godišnjice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, pokrenula je pravu buru na društvenim mrežama.
Umjesto da potakne raspravu o sportu i domoljublju, inicijativa je gotovo trenutno povukla zlokobne paralele s popularnom distopijskom franšizom "Igre gladi", a samog predsjednika usporedili su s tiraninom iz spomenutog serijala, predsjednikom Snowom. | Foto: X
