FOTO Trumpove 'Patriotske igre' izazvale lavinu reakcija: 'Kad bi barem postojala knjiga o tome'

Najava američkog predsjednika Donalda Trumpa o pokretanju novog sportskog natjecanja, nazvanog "Patriotske igre", u sklopu proslave 250. godišnjice neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država, pokrenula je pravu buru na društvenim mrežama.
Umjesto da potakne raspravu o sportu i domoljublju, inicijativa je gotovo trenutno povukla zlokobne paralele s popularnom distopijskom franšizom "Igre gladi", a samog predsjednika usporedili su s tiraninom iz spomenutog serijala, predsjednikom Snowom.
| Foto: X
|
Foto: X
| Foto: X
Trump je u video poruci detaljno predstavio svoju viziju proslave nazvane "Freedom 250", koja će se održati 2026. godine. Središnji događaj trebao bi biti četverodnevno atletsko natjecanje na kojem će sudjelovati "najveći srednjoškolski sportaši - po jedan mladić i jedna djevojka iz svake države i teritorija". Upravo je taj detalj o procesu odabira natjecatelja bio okidač za lavinu usporedbi.
| Foto: Facebook
Korisnici interneta odmah su uočili jezivu sličnost s premisom romana i filmova "Igre gladi", autorice Suzanne Collins. U tom izmišljenom svijetu, totalitarna vlada svake godine iz svakog od dvanaest okruga nasumično odabire po jednog dječaka i jednu djevojku, takozvane tribute, koji se potom u televizijskom spektaklu bore do smrti. Iako su "Patriotske igre" zamišljene kao atletsko natjecanje, a ne borba na život i smrt, sličnost u formatu odabira bila je previše očita da bi prošla nezapaženo.
| Foto: X
Društvene mreže preplavili su memovi i zabrinuti komentari. "Oprostite, ali najavljuje li on to Igre gladi?", upitao je jedan korisnik na platformi X, dok je drugi cinično primijetio: "Ako nije distopija, zašto ima oblik distopije?". Osjećaj nelagode bio je opipljiv, a službeni profil Demokratske stranke podijelio je isječak iz prvog filma uz citat: "I tako je određeno da će svake godine različiti okruzi Panema ponuditi kao tribut jednog mladića i jednu djevojku da se bore do smrti u spektaklu časti, hrabrosti i žrtve."
| Foto: X
Trumpovi politički suparnici nisu dugo čekali da se uključe u raspravu. Guverner Kalifornije Gavin Newsom, dugogodišnji Trumpov kritičar, na svojem je profilu objavio poznatu rečenicu iz franšize: "Neka vam izgledi uvijek budu naklonjeni." Njegov ured otišao je i korak dalje, podijelivši popularni meme iz serije "U uredu" koji izravno uspoređuje fotografiju Trumpa s likom predsjednika Snowa, glavnog antagonista "Igara gladi".
| Foto: X
Guverner Illinoisa, J. B. Pritzker, također je reagirao memom, objavivši sliku predsjednika Snowa kako podiže čašu. Kongresnica iz Illinoisa, Delia C. Ramirez, bila je još izravnija: "Natjecanje između tinejdžera koje su stvorili autoritarci kako bi odvratili ljude od svoje brutalnosti i korupcije? Što bi moglo poći po zlu? Kad bi barem postojala knjiga koja nam govori što se događa sljedeće."
| Foto: X
Cijela situacija dobila je i jednu bizarnu, gotovo proročansku dimenziju. Naime, ponovno je postao viralan tweet autora Erica Smitha iz ožujka 2016. godine, u kojem je u šali predvidio Trumpov mandat: "2016: Trump neće pobijediti. 2017: Predsjednik Donald Trump to ne može učiniti, zar ne? 2018: Gledate li večeras Igre gladi? Nadam se da će moj okrug pobijediti."
| Foto: X
Smith je za Newsweek izjavio kako svaki put kad se dogodi nešto distopijsko, internetom se prošire komentari o tome kako su mladi koji su odrasli na takvim romanima spremni za to, ali je naglasio: "- Odrasli su sada glavni. Na nama je odgovornost."
| Foto: X
Iako administracija planira i druge događaje poput "Velikog američkog državnog sajma" i UFC borbe u Bijeloj kući, kontroverza oko "Patriotskih igara" zasjenila je sve ostale najave. Dok neki kritiziraju čitavu ideju kao skupi spektakl u vrijeme kada se građani bore s cijenama stanovanja i zdravstva, drugi se pitaju je li moguće da nitko u Trumpovom timu nije prepoznao nesretnu sličnost koja je Ameriku, barem na internetu, na jedan dan pretvorila u Panem.
| Foto: X
