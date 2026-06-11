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JEZIVE PROGNOZE

FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2671.: 'Bolest gora od kuge, oni žele rat s ljudima...'

Stigao sam u sadašnjost da vas upozorim. Ništa ne izmišljam, tu sam da vam pomognem. Ja sam vremenski putnik iz 2671. godine. Upozoravam vas, stižu brojne katastrofe, poručuje TikToker Eno Alaric. Njegove snimke pregledane su milijune puta, ali zapravo nitko ne vjeruje njegovim apokaliptičnim prognozama. Pratitelji pišu kako se vraćaju jer ih ovakav sadržaj zanima, Alaricu nikako ne vjeruju... A evo što je ovaj samoprozvani vremenski putnik najavio za budućnost. Ima tu svega, od ratova, novih dimenzija, zmajeva, čudovišta...
FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz 2671.: 'Bolest gora od kuge, oni žele rat s ljudima...'
Stigao sam u sadašnjost da vas upozorim. Ništa ne izmišljam, tu sam da vam pomognem. Ja sam vremenski putnik iz 2671. godine. Upozoravam vas, stižu brojne katastrofe, poručuje TikToker Eno Alaric. Njegove snimke pregledane su milijune puta, ali zapravo nitko ne vjeruje njegovim apokaliptičnim prognozama. Pratitelji pišu kako se vraćaju jer ih ovakav sadržaj zanima, Alaricu nikako ne vjeruju... A evo što je ovaj samoprozvani vremenski putnik najavio za budućnost. Ima tu svega, od ratova, novih dimenzija, zmajeva, čudovišta... | Foto: canva, ilustracija
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Stigao sam u sadašnjost da vas upozorim. Ništa ne izmišljam, tu sam da vam pomognem. Ja sam vremenski putnik iz 2671. godine. Upozoravam vas, stižu brojne katastrofe, poručuje TikToker Eno Alaric. Njegove snimke pregledane su milijune puta, ali zapravo nitko ne vjeruje njegovim apokaliptičnim prognozama. Pratitelji pišu kako se vraćaju jer ih ovakav sadržaj zanima, Alaricu nikako ne vjeruju... A evo što je ovaj samoprozvani vremenski putnik najavio za budućnost. Ima tu svega, od ratova, novih dimenzija, zmajeva, čudovišta... | Foto: canva, ilustracija
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