FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Bogati se već pripremaju, stiže tama...'

"Ovo je upozorenje svima. Vratio sam se iz budućnosti pomoći čovječanstvu. Stižu nam brojne katastrofe", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod imenom 'Vremenski putnik iz 2582. godine'. Svojim jezivim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali njegovi pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja... Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
"Ovo je upozorenje svima. Vratio sam se iz budućnosti pomoći čovječanstvu. Stižu nam brojne katastrofe", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod imenom 'Vremenski putnik iz 2582. godine'. Svojim jezivim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali njegovi pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja... Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
"Ovo je upozorenje svima. Vratio sam se iz budućnosti pomoći čovječanstvu. Stižu nam brojne katastrofe", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod imenom 'Vremenski putnik iz 2582. godine'. Svojim jezivim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali njegovi pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja... Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
"Ovo je upozorenje svima. Vratio sam se iz budućnosti pomoći čovječanstvu. Stižu nam brojne katastrofe", poručuje sa svojeg TikTok profila korisnik pod imenom 'Vremenski putnik iz 2582. godine'. Svojim jezivim prognozama prikupio je na milijune pregleda, ali njegovi pratitelji mu otvoreno pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako se stalno vraćaju jer ih ovakav sadržaj zabavlja... Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
"Prva crna oluja u povijesti pogađa SAD. Ljudi koji se nalaze unutar zone oluje ne mogu vidjeti dalje od 10 cm. Vjetar će puhati 300 na sat. Ljudi iz centra oluje vidjeli su tamna stvorenja koja nalikuju na ljude, ali puno su viša", tvrdi TikToker...
"U noći 6. lipnja 2026. godine cijelo čovječanstvo će imati paralizu sna. Nitko ne zna što stoji iza ovog fenomena, ali sve će čuti isti glas i istu poruku: "Ja sam gospodar ovog mjesta", tvrdi samoprozvani vremenski putnik
"Jedan ribar će snimiti dotad nepoznato nam stvorenje. To je mega sirena. Stvorenje će ga povući u dubinu, snimka će obići svijet. Strah se širi", tvrdi dalje samoprozvani vremenski putnik...
"U pećini u SAD-u otkrit ćemo 21 jaje dinosaura. Znanstvenici će preko njih uspjeti vratiti dinosaure u život. Opet su na Zemlji", tvrdi TikToker...
"Zvukovi truba čut će se po cijelo svijetu iduće godine u studenom. Nitko ne zna što to znači, ljudi su u strahu", tvrdi dalje TikToker...
"Otkrit ćemo kako brojni poznati imaju svoje klonove spremne. Kloniranje je postalo moguće", tvrdi TikToker...
"Svi mobilni uređaji primit će istu poruku. U njoj stoji - 'Ostanite u svojim domovima. Zatvorite sve prozore. Ne koristite nikakvu tehnologiju. Samo svijećama možete 'razbiti' mrak'", tvrdi TikToker...
"Čudna svijetla počet će izlaziti iz vrhova piramida. Svijetla će biti uperena prema Mjesecu. Ni slučajno ne gledajte u njega", poručuje TikToker...
"Stiže najjača solarna oluja u povijesti. Ispred čovječanstva su tri dana tame. Svijet upada u kaos", tvrdi TikToker...
"Troje ljudi će dobiti supermoći. To je tajni projekt. Moći će se teleportirati", tvrdi TikToker...
"Znanstvenici će otkriti ogromna mutantska bića na dnu mora. Neka od njih mogu disati na kopnu", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
"Prema Zemlji ide asteroid. Najveće države znaju za njega, ali ne žele otkriti javnosti jer će to pokrenuti paniku", tvrdi TikToker...
"Bogati su već počeli graditi bunkere kako bi se zaštitili od udara. Oni već znaju što nas čeka", tvrdi TikToker...
"Ljudi već žive u tajnim bazama na Marsu. Kolonija će postati samo veća", tvrdi dalje TikToker...
"Znanstvenici će u dubinama oceana otkriti stvorenje mnogo veće od mitskog Megalodona. Nakon ovog otkrića zaustavit će se istraživanje oceana zbog sigurnosti čovječanstva", tvrdi TikToker...
"U SAD-u ćemo otkriti nepoznatu rupu u zemlji. Vlada će poslati tim da istraži. Otkrit će se da je to portal koji vodu u paralelnu stvarnost", poručuje za kraj ovaj TikToker...
"Ovaj tip ima baš bujnu maštu, ništa mu ne vjerujem, a stalno se vraćam i gledam ove snimke", našalio se jedan pratitelj...
