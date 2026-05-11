FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Širi se po noći, sve što dotakne - nestane!'

Stigao sam iz 2671. godine. Upozoravam vas, stižu brojne katastrofe, poručuje TikToker Eno Alaric. Njegove snimke pregledane su milijune puta, ali zapravo nitko ne vjeruje njegovim apokaliptičnim prognozama. Pratitelji pišu kako se vraćaju jer ih ovakav sadržaj zanima, Alaricu nikako ne vjeruju... A evo što je ovaj samoprozvani vremenski putnik najavio za budućnost. Ima tu svega...
Pažljivo me slušajte. Ovo je upozorenje za sve one koji čitaju. Ništa ne izmišljam, tu sam da vam pomognem. Ja sam vremenski putnik. Stigao sam iz 2671. godine. Upozoravam vas, stižu brojne katastrofe, poručuje TikToker Eno Alaric. Njegove snimke pregledane su milijune puta, ali zapravo nitko ne vjeruje njegovim apokaliptičnim prognozama. Pratitelji pišu kako se vraćaju jer ih ovakav sadržaj zanima, Alaricu nikako ne vjeruju... A evo što je ovaj samoprozvani vremenski putnik najavio za budućnost. Ima tu svega, od ratova, novih dimenzija, zmajeva, čudovišta...
| Foto: canva, ilustracija
Pažljivo me slušajte. Ovo je upozorenje za sve one koji čitaju. Ništa ne izmišljam, tu sam da vam pomognem. Ja sam vremenski putnik. Stigao sam iz 2671. godine. Upozoravam vas, stižu brojne katastrofe, poručuje TikToker Eno Alaric. Njegove snimke pregledane su milijune puta, ali zapravo nitko ne vjeruje njegovim apokaliptičnim prognozama. Pratitelji pišu kako se vraćaju jer ih ovakav sadržaj zanima, Alaricu nikako ne vjeruju... A evo što je ovaj samoprozvani vremenski putnik najavio za budućnost. Ima tu svega, od ratova, novih dimenzija, zmajeva, čudovišta... |
Foto: canva, ilustracija
Pažljivo me slušajte. Ovo je upozorenje za sve one koji čitaju. Ništa ne izmišljam, tu sam da vam pomognem. Ja sam vremenski putnik. Stigao sam iz 2671. godine. Upozoravam vas, stižu brojne katastrofe, poručuje TikToker Eno Alaric. Njegove snimke pregledane su milijune puta, ali zapravo nitko ne vjeruje njegovim apokaliptičnim prognozama. Pratitelji pišu kako se vraćaju jer ih ovakav sadržaj zanima, Alaricu nikako ne vjeruju... A evo što je ovaj samoprozvani vremenski putnik najavio za budućnost. Ima tu svega, od ratova, novih dimenzija, zmajeva, čudovišta...
| Foto: canva, ilustracija
"Nebo će svijetliti šest mjeseci u komadu. Na Zemlju stiže nepoznata energija od koje voda postaje roze boje...", tvrdi TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"U studenom će skupina tinejdžera otkriti podzemni bunker. U njemu se kriju portali za druge dimenzije", kaže Alaric i odmah nastavlja:
| Foto: canva, ilustracija
"Ti portali vode na planete na kojima ljudi mogu živjeti", tvrdi ovaj TikToker..
| Foto: canva, ilustracija
"Na Zemlju stiže poruka iz podzemne civilizacije nazvane 'riječ razdvajanja'. Oni žele rat s ljudima...", kaže Alaric...
| Foto: canva, ilustracija
"Na području Europe se otvara šuma koja guta sve pred sobom.", tvrdi samoprozvani vremenski putnik..
| Foto: canva, ilustracija
"Širi se tijekom noći, sve što dotakne, cijeli gradovi i mjesta, jednostavno nestaju...", tvrdi TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"U planinama ćemo otkriti nekoliko vrsta zmajeva. Oni postoje...", tvrdi Alaric...
| Foto: canva, ilustracija
"Godinama je bilo u stanju hibernacije. Prerušeno u planinu. Ali u svibnju ćemo otkriti najveće živuće biće ikad. Postat će poznato kao 'Čudovište planina'. Nakon toga, još stotine ovakvih bića počinju se buditi", tvrdi Alaric...
| Foto: canva, ilustracija
"Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji. Neke od tih životinja nose bolesti gore od kuge. Za njih ne postoji lijek...", poručuje u objavi samoprozvani vremenski putnik.
| Foto: canva, ilustracija
"Nebo će odjednom postati roze boje, što će uzrokovati erupciju svih velikih vulkana. Ne znamo zašto se to dogodilo, ali pokazat će se da je Yellowstone mnogo razorniji nego što smo vjerovali", tvrdi Alaric.
| Foto: canva, ilustracija
"Identična kopija Zemlje pojavljuje se u našem solarnom sustavu. Njezinim stanovnicima rečeno je da krenu u rat i unište nas. Stvorenje iz četvrte dimenzije postavilo je tu kopiju u našu blizinu", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: canva, ilustracija
"Na nebu iznad SAD-a ljudi će vidjeti nešto za što misle da su dronovi. Ispostavit će se da su to vanzemaljci koji su nas došli špijunirati. To je početak prve invazije vanzemaljaca na Zemlju. "Rat za zemlju" počet će krajem 2025. godine, tvrdi samoprozvani vremenski putnik. A evo nas u 2026. godini, još nema rata za Zemlju...
| Foto: canva, ilustracija
"Nad sjevernom Amerikom će se pojaviti ljubičasti oblak od kojeg će ljudi izgubiti razum i početi napadati jedni druge. To je prva takva oluja u povijesti", tvrdi ovaj Tiktoker...
| Foto: canva, ilustracija
"Stižu i drugi vanzemaljci. Sa Zemlje će odvesti 10.000 odabranih", poručuje u jednoj od svojih snimki Alaric...
| Foto: canva, ilustracija
Tvrdi i kako će sunce nestati na tjedan dana što će dovest do ogromnog kaosa u svijetu. A spominje i otvaranje ogromnog portala nad New Yorkom u kojeg će ljudi upasti i otputovati 13.000 godina u prošlost...
| Foto: canva, ilustracija
"Čovječe, ja ne znam odakle ti sve ove ideje. Možda da se javiš nekom filmskom studiju. Imaš najbujniju maštu ikad", savjetuju pratitelji TikTokera.
| Foto: canva, ilustracija