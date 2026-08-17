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JEZIVE PROGNOZE

FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Tonemo u kaos, civilizacija se urušava...'

"Ovo je upozorenje koje svi moraju čuti. Ja sam vremenski putnik iz 2582. godine. Stiže razdoblje nemira, pred Zemljom su brojne katastrofe, pripremite se ", poručuje s TikToka korisnik pod nadimkom "Vremenski putnik 2582.". Svojim apokaliptičnim objavama skupio je stotine tisuće pregleda i na desetke tisuća 'lajkova', većina njegovih pratitelja piše kako apsolutno ne vjeruje njegovim prognozama, ali kako se iznova vraćaju jer ih ovakav sadržaj privlači...
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FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Tonemo u kaos, civilizacija se urušava...'
"Ja sam vremenski putnik iz 2582. godine. Ovo je upozorenje, pred Zemljom su brojne katastrofe, pripremite se ", poručuje s TikToka korisnik pod nadimkom "Vremenski putnik 2582.". Svojim apokaliptičnim objavama skupio je stotine tisuće pregleda i na desetke tisuća 'lajkova', većina njegovih pratitelja piše kako apsolutno ne vjeruje njegovim prognozama, ali kako se iznova vraćaju jer ih ovakav sadržaj privlači. "Tip ima bujnu maštu, to mu se ne može oduzeti", stoji u jednom komentaru. | Foto: canva, ilustracija
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"Ja sam vremenski putnik iz 2582. godine. Ovo je upozorenje, pred Zemljom su brojne katastrofe, pripremite se ", poručuje s TikToka korisnik pod nadimkom "Vremenski putnik 2582.". Svojim apokaliptičnim objavama skupio je stotine tisuće pregleda i na desetke tisuća 'lajkova', većina njegovih pratitelja piše kako apsolutno ne vjeruje njegovim prognozama, ali kako se iznova vraćaju jer ih ovakav sadržaj privlači. "Tip ima bujnu maštu, to mu se ne može oduzeti", stoji u jednom komentaru. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 0

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