FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Tonemo u kaos, tama obavija naš svijet...'

Tvrdi da je stigao iz daleke budućnosti, iz 2671. godine, svojim jezivim prognozama prikupio je desetke milijuna pregleda, ali njegovi pratitelji mu pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja. Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
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Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji, poručuje u TikTok objavi korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2671. godine. Njegove objave prikupile su na milijune pregleda, ali pratitelji mu otvoreno pišu kako ne vjeruju u njegove apokaliptične prognoze, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
| Foto: CANVA, ilustracija
Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji, poručuje u TikTok objavi korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2671. godine. Njegove objave prikupile su na milijune pregleda, ali pratitelji mu otvoreno pišu kako ne vjeruju u njegove apokaliptične prognoze, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
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Foto: CANVA, ilustracija
Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji, poručuje u TikTok objavi korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2671. godine. Njegove objave prikupile su na milijune pregleda, ali pratitelji mu otvoreno pišu kako ne vjeruju u njegove apokaliptične prognoze, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja...
| Foto: CANVA, ilustracija
"Neke od tih novih životinja koje ćemo otkriti nose bolesti gore od kuge. Za njih ne postoji lijek....", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: CANVA, ilustracija
Ovaj TikToker, koji tvrdi da je stigao iz 2671. godine, svojim je jezivo-apokaliptičnim prognozama prikupio na milijune lajkova na društvenim mrežama, broj pratitelja stalno raste...
| Foto: canva, ilustracija
"Tsunami visok 360 metara pogađa obalu Kalifornije. Uzrokovao ga je najjači potres u povijesti, bio je magnitude 9,9 po Richteru", tvrdi TikToker. Dodaje kako će ovo biti najgora godina u povijesti po pitanju prirodnih katastrofa.
| Foto: canva, ilustracija
Amerika baš neće imati sreće, kaže i kako će ih pogoditi uragan kategorije šest, kako će doći do eksplozije nuklearne elektrane... "Ribe će nakon uništenja nuklearne elektrane početi hodati po kopnu" - tvrdi Alaric...
| Foto: canva, ilustracija
Krajem ove godine, tvrdi Alaric, stiže nam i ozbiljna prijetnja iz svemira... "Već smo stigli. Osvojit ćemo vas", stoji u poruci koju je vlada SAD-a, tvrdi TikToker, primila od nepoznatih vanzemaljaca...
| Foto: canva, ilustracija
Ali to nije sve od vanzemaljaca.
| Foto: canva, ilustracija
"Jedan moćni vanzemaljac, poznat kao sudac, birat će ljude koje će odvesti na drugi planet u udaljenoj galaksiji. To je pokušaj spašavanja čovječanstva, odabrat će samo 5000 ljudi, najbolje od najboljih", tvrdi Alaric...
| Foto: canva, ilustracija
"Identična kopija Zemlje pojavljuje se u našem solarnom sustavu. Njezinim stanovnicima rečeno je da krenu u rat i unište nas. Stvorenje iz četvrte dimenzije postavilo je tu kopiju u našu blizinu", tvrdi samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: canva, ilustracija
Pripremite se. Mjesec će u jednom trenutku postati jarko plave boje. Nemojte ga gledati, inače ćete oslijepiti. Ovaj fenomen uzrokovat će nestanak struje po cijelom svijetu. Milijuni su u mraku, poručuje u TikTok videu samoprozvani putnik kroz vrijeme Eno Alaric...
| Foto: canva, ilustracija
"Ogroman asteroid pogodit će Sjevernu Ameriku. Iza njega ostaje krater promjera 400 km, veliki dijelovi SAD-a i Meksika postaju pustinje u kojima je život nemoguć", poručuje samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: Canva/ilustracija
"Nebo će odjednom postati roze boje, što će uzrokovati erupciju svih velikih vulkana", poručuje TikToker...
| Foto: CANVA, ilustracija
"Ne znamo zašto se to dogodilo, ali pokazat će se da je Yellowstone mnogo razorniji nego što smo vjerovali", nabraja samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: CANVA, ilustracija
"Sunce će nestati s neba na tjedan dana, Zemlja upada u kaos", nabraja dalje TikToker...
| Foto: Canva/ilustracija
"Ovaj tip još nikad nije ništa točno pogodio. Ali ja sam još luđi jer se stalno vraćam i gledam ovo", našalio se jedan pratitelj ispod objave...
| Foto: Canva/ilustracija