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JEZIVE PROGNOZE

FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Tonemo u kaos, tama obavija naš svijet...'

Tvrdi da je stigao iz daleke budućnosti, iz 2671. godine, svojim jezivim prognozama prikupio je desetke milijuna pregleda, ali njegovi pratitelji mu pišu kako mu ništa ne vjeruju, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja. Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio za blisku budućnost...
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FOTO Tvrdi da je vremenski putnik iz budućnosti: 'Tonemo u kaos, tama obavija naš svijet...'
Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji, poručuje u TikTok objavi korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2671. godine. Njegove objave prikupile su na milijune pregleda, ali pratitelji mu otvoreno pišu kako ne vjeruju u njegove apokaliptične prognoze, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja... | Foto: CANVA, ilustracija
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Ljudi će otkriti postojanje novih životinjskih vrsta. Pokazat će se da su neke životinje za koje smo mislili da su izumrle i dalje na Zemlji, poručuje u TikTok objavi korisnik koji se predstavlja kao vremenski putnik iz 2671. godine. Njegove objave prikupile su na milijune pregleda, ali pratitelji mu otvoreno pišu kako ne vjeruju u njegove apokaliptične prognoze, kako su tu jer ih ovakav sadržaj zabavlja... | Foto: CANVA, ilustracija
Komentari 1

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