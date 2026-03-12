Obavijesti

APOKALIPTIČNE PROGNOZE

FOTO Tvrdi da je vremenski putnik: 'Stiže prva crna oluja. U srcu kaosa su jeziva stvorenja'

"Ja sam vremenski putnik iz 2582. godine. Ovo je upozorenje, pred Zemljom su brojne katastrofe, pripremite se ", poručuje s TikToka korisnik pod nadimkom "Vremenski putnik 2582.". Svojim apokaliptičnim objavama skupio je stotine tisuće pregleda i na desetke tisuća 'lajkova', većina njegovih pratitelja piše kako apsolutno ne vjeruje njegovim prognozama, ali kako se iznova vraćaju jer ih ovakav sadržaj privlači. "Tip ima bujnu maštu, to mu se ne može oduzeti", stoji u jednom komentaru. Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio u našoj bliskoj budućnosti...
"Ja sam vremenski putnik iz 2582. godine. Ovo je upozorenje, pred Zemljom su brojne katastrofe, pripremite se ", poručuje s TikToka korisnik pod nadimkom "Vremenski putnik 2582.". Svojim apokaliptičnim objavama skupio je stotine tisuće pregleda i na desetke tisuća 'lajkova', većina njegovih pratitelja piše kako apsolutno ne vjeruje njegovim prognozama, ali kako se iznova vraćaju jer ih ovakav sadržaj privlači. "Tip ima bujnu maštu, to mu se ne može oduzeti", stoji u jednom komentaru. | Foto: canva, ilustracija
