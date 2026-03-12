FOTO Tvrdi da je vremenski putnik: 'Stiže prva crna oluja. U srcu kaosa su jeziva stvorenja'

"Ja sam vremenski putnik iz 2582. godine. Ovo je upozorenje, pred Zemljom su brojne katastrofe, pripremite se ", poručuje s TikToka korisnik pod nadimkom "Vremenski putnik 2582.". Svojim apokaliptičnim objavama skupio je stotine tisuće pregleda i na desetke tisuća 'lajkova', većina njegovih pratitelja piše kako apsolutno ne vjeruje njegovim prognozama, ali kako se iznova vraćaju jer ih ovakav sadržaj privlači. "Tip ima bujnu maštu, to mu se ne može oduzeti", stoji u jednom komentaru. Evo što je samoprozvani vremenski putnik najavio u našoj bliskoj budućnosti...
"Ja sam vremenski putnik iz 2582. godine. Ovo je upozorenje, pred Zemljom su brojne katastrofe, pripremite se ", poručuje s TikToka korisnik pod nadimkom "Vremenski putnik 2582.". Svojim apokaliptičnim objavama skupio je stotine tisuće pregleda i na desetke tisuća 'lajkova', većina njegovih pratitelja piše kako apsolutno ne vjeruje njegovim prognozama, ali kako se iznova vraćaju jer ih ovakav sadržaj privlači. "Tip ima bujnu maštu, to mu se ne može oduzeti", stoji u jednom komentaru.
| Foto: canva, ilustracija
"Ja sam vremenski putnik iz 2582. godine. Ovo je upozorenje, pred Zemljom su brojne katastrofe, pripremite se ", poručuje s TikToka korisnik pod nadimkom "Vremenski putnik 2582.". Svojim apokaliptičnim objavama skupio je stotine tisuće pregleda i na desetke tisuća 'lajkova', većina njegovih pratitelja piše kako apsolutno ne vjeruje njegovim prognozama, ali kako se iznova vraćaju jer ih ovakav sadržaj privlači. "Tip ima bujnu maštu, to mu se ne može oduzeti", stoji u jednom komentaru.
|
Foto: canva, ilustracija
"Ja sam vremenski putnik iz 2582. godine. Ovo je upozorenje, pred Zemljom su brojne katastrofe, pripremite se ", poručuje s TikToka korisnik pod nadimkom "Vremenski putnik 2582.". Svojim apokaliptičnim objavama skupio je stotine tisuće pregleda i na desetke tisuća 'lajkova', većina njegovih pratitelja piše kako apsolutno ne vjeruje njegovim prognozama, ali kako se iznova vraćaju jer ih ovakav sadržaj privlači. "Tip ima bujnu maštu, to mu se ne može oduzeti", stoji u jednom komentaru.
| Foto: canva, ilustracija
A ovaj samoprozvani vremenski putnik sad je najavio niz jezivih događaja za koje tvrdi da nam stižu u 2026. godini...
| Foto: canva, ilustracija
"Misteriozni crni oblak okružit će Zemlju početkom godine. Sunce neće prolaziti kroz njega. Zemlja će utonuti u mrak, očekujte razne nadnaravne događaje. Ne znamo odakle se oblak pojavio...", tvrdi ovaj korisnik TikToka.
| Foto: canva, ilustracija
Ali tu neće biti kraj problema sa Suncem... "Sunce će promijeniti boju u crno. To će izazvati erupcije brojnih vulkana. Ova pojava trajat će nekoliko dana...", poručuje korisnik TikToka.
| Foto: canva, ilustracija
"U noći 6. lipnja 2026. godine cijelo čovječanstvo će imati paralizu sna. Nitko ne zna što stoji iza ovog fenomena, ali sve će čuti isti glas i istu poruku: "Ja sam gospodar ovog mjesta", tvrdi samoprozvani vremenski putnik
| Foto: canva, ilustracija
"Znanstvenici obustavljaju istraživanje oceana nakon što je u njemu otkriveno misteriozno gigantsko biće. Prekid istraživanja je zbog sigurnosti čovječanstva, nitko ne zna što još dubine kriju", tvrdi korisnik TikToka
| Foto: canva, ilustracija
"Jedan ribar će snimiti dotad nepoznato nam stvorenje. Stvorenje će ga povući u dubinu, snimka će obići svijet. Strah se širi", tvrdi dalje samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: canva, ilustracija
"Uskoro će se potvrditi kako vanzemaljci žive na Zemlji. Surađuju s američkom vladom na naprednim tehnologijama. Mnogo su napredniji od nas", najavljuje samoprozvani vremenski putnik...
| Foto: canva, ilustracija
"Prva crna oluja u povijesti pogađa SAD. Ljudi koji se nalaze unutar zone oluje ne mogu vidjeti dalje od 10 cm. Vjetar će puhati 300 km na sat. Ljudi iz centra oluje vidjeli su jeziva tamna stvorenja koja nalikuju na ljude, ali puno su viša", tvrdi TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"Svi mobilni uređaji primit će istu poruku. U njoj stoji - 'Ostanite u svojim domovima. Zatvorite sve prozore. Ne koristite nikakvu tehnologiju. Samo svijećama možete 'razbiti' mrak'", tvrdi TikToker...
| Foto: canva, ilustracija
"Znanstvenici će 'uloviti' misteriozni signal iz svemira. Uspjet će ga prevesti, čeka ih uznemirujuća poruka. "Prošla godina bila je zadnja godina mira, stiže veliko resetiranje", poručuje na TikToku korisnik "Time Traveler 2582".
| Foto: canva, ilustracija
Tvrdi i kako će SAD pogoditi potres magnitude 9,9 po Richteru, kako će se otopiti ledenjaci, brojni gradovi će, tvrdi samoprozvani vremenski putnik, završiti pod vodom...
| Foto: canva, ilustracija
"Ovo je godina kad se civilizacija ruši i sve se pretvara u kaos. Još nije prekasno da to spriječimo", poručuje u nedavnom videu...
| Foto: canva, ilustracija
"Otkriven je asteroid koji ide prema Zemlji. Postoji 33 posto šanse da nas udari 2032. godine..."; završava samoprozvani vremenski putnik.
| Foto: canva, ilustracija
"Ovo je nevjerojatno. Ja njemu ništa ne vjerujem, ali tip ima stvarno moćnu maštu", "Kako to uvijek samo SAD bude na meti? Što ostatak svijeta ne postoji". "Meni je ovo bolje od pola filmova katastrofe", nižu se komentari pod njegove snimke...
| Foto: canva, ilustracija