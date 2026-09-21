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LEGENDA RANOG INTERNETA: JOHN TITOR

FOTO Tvrdio je da je vojnik SAD-a iz budućnosti: Najavio kolaps društva i nuklearno ratovanje...

U ožujku 2001. osoba koja se predstavljala kao Titor objavila je svoju zadnju poruku. Nakon toga više se nije pojavljivala na isti način, priča je ostala bez nastavka. Poručio je da je došlo vrijeme da se vrati u 2036. godinu.
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FOTO Tvrdio je da je vojnik SAD-a iz budućnosti: Najavio kolaps društva i nuklearno ratovanje...
Krajem 2000. godine, u vrijeme kada je internet koristilo tek oko 315 milijuna ljudi diljem svijeta, a velik dio korisnika još se spajao putem sporih telefonskih modema, internetom se počela širiti priča koja će s vremenom postati jedna od najpoznatijih urbanih legendi ranog digitalnog doba.  Na forumu posvećenom putovanju kroz vrijeme pojavila se osoba koja je koristila nadimak "TimeTravel_0". Tvrdila je da je američki vojnik koji dolazi iz 2036. godine i da je u prošlost poslan zbog vrlo specifične vojne misije. Kasnije je počela koristiti ime John Titor. | Foto: canva, ilustracija
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Krajem 2000. godine, u vrijeme kada je internet koristilo tek oko 315 milijuna ljudi diljem svijeta, a velik dio korisnika još se spajao putem sporih telefonskih modema, internetom se počela širiti priča koja će s vremenom postati jedna od najpoznatijih urbanih legendi ranog digitalnog doba.  Na forumu posvećenom putovanju kroz vrijeme pojavila se osoba koja je koristila nadimak "TimeTravel_0". Tvrdila je da je američki vojnik koji dolazi iz 2036. godine i da je u prošlost poslan zbog vrlo specifične vojne misije. Kasnije je počela koristiti ime John Titor. | Foto: canva, ilustracija
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