FOTO Tvrdio je da je vojnik SAD-a iz budućnosti: Najavio kolaps društva i nuklearno ratovanje...

IBM 5100 bio je stvaran proizvod. IBM ga je predstavio 1975. godine i bio je jedan od ranih prijenosnih računalnih sustava. Upravo taj podatak čini priču zanimljivijom, jer Titor nije samo nasumično odabrao neki stari računalni model. Tvrdio je da IBM 5100 posjeduje nedokumentirane mogućnosti rada sa starijim IBM računalnim kodom koje bi u njegovoj budućnosti bile iznimno važne za popravljanje zastarjelih računalnih sustava. Kao jedan od razloga spominjao je i problem koji će se pojaviti u budućnosti u određenim starijim računalnim sustavima. Titor je također tvrdio da je upravo zbog tih sposobnosti IBM 5100 bio potreban za "debugiranje", odnosno pronalaženje i popravljanje problema u starom računalnom kodu koji se i dalje koristio u njegovoj budućnosti. No tu priča postaje posebno zanimljiva. Godinama nakon Titorovih objava bivši IBM-ov inženjer Bob Dubke, koji je radio na razvoju IBM-a 5100 u Rochesteru u saveznoj državi Minnesoti, potvrdio je da je računalo doista imalo određenu nedokumentiranu funkcionalnost povezanu s ugrađenim emulatorom IBM-ovog sustava 360. Dubke je objasnio da je ta mogućnost bila svojevrsno skriveno sučelje između računala i njegovog emulatora. To je jedan od razloga zbog kojih je Titorova priča postala toliko poznata. Međutim, važno je biti precizan: Dubkeova potvrda ne dokazuje da je Titor bio putnik kroz vrijeme. Ona samo potvrđuje da je dio tehničkih informacija koje je anonimni korisnik objavljivao o IBM-u 5100 odgovarao stvarnim, tada slabo poznatim karakteristikama računala. Drugim riječima, ostaje pitanje kako je osoba koja je 2000. godine pisala pod imenom TimeTravel_0 znala za određene detalje IBM-a 5100. To pitanje nikada nije dobilo konačan odgovor. Titor je tvrdio i da je njegov djed sudjelovao u razvoju i programiranju IBM-a 5100 te da je upravo zbog te obiteljske veze izabran za misiju. | Foto: canva, ilustracija