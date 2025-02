FOTO U Bedekovčini šokirani. Netko stavio bicikl na raspelo: 'Ovo nije smiješno, žalosno je!'

Mještane Bedekovčine iznenadio je neuobičajeni prizor koji su jutros zatekli. Sve je objavljeno na Facebook stranici Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija.

'Nevjerojatno! Netko je stavio bicikl na raspelo na Isuseka u Bedekovčini kod DVD-a', piše u opisu fotografije.

Foto: Policija zaustavlja-Krapinsko zagorska županija

Nanizalo se komentara građana ispod fotografije:

- I Isusek vidi kam' to sve vodi pak je odlučil čim prije pobjeći - napisao je jedan korisnik društvene mreže. 'To vam je tak' kad alkoholičari nisu tam' gde im je mjesto. Nekima je to smiješno, ali ustvari jako žalosno', nadovezao se drugi.

'Nekultura totalna. Pa kak' su mogli raspelo nasred ceste ostaviti', 'Da mu tko ne ukrade, Bog ga čuva', 'Karma je gadna stvar. Mnogi toga nisu svjesni. Kad će im doći zlo onda će biti Bože pomozi', pisali su ljudi.