FOTO Biste li se usudili ovdje na odmor? Ovo su najopasnije države na svijetu za turiste...

Koliko je neka zemlja sigurna za putovanje? International SOS Risk Map 2026 pokušava odgovoriti upravo na to pitanje, ali bez klasičnog rangiranja od prvog do posljednjeg mjesta. Umjesto toga, zemlje i teritorije svrstava u pet kategorija sigurnosnog rizika: od zanemarivog, preko niskog, srednjeg, visokog, pa sve do ekstremnog rizika. Ovo su najnesigurnije države svijeta za putovanja...
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Koliko je neka zemlja sigurna za putovanje? International SOS Risk Map 2026 pokušava odgovoriti upravo na to pitanje, ali bez klasičnog rangiranja od prvog do posljednjeg mjesta. Umjesto toga, zemlje i teritorije svrstava u pet kategorija sigurnosnog rizika: od zanemarivog, preko niskog, srednjeg, visokog, pa sve do ekstremnog rizika. Procjena ne ovisi samo o tome koliko je kriminala na ulicama. U obzir se uzimaju oružani sukobi, terorizam, pobune, političko nasilje, društveni nemiri te nasilni i sitni kriminal, ali i koliko su učinkoviti državne institucije, sigurnosne službe i infrastruktura u sprječavanju i odgovoru na takve prijetnje. 'Risk Map' uključuje i zasebnu procjenu medicinskog rizika, no ovdje se fokusiramo isključivo na sigurnost. Na samom vrhu karte nalaze se destinacije za koje International SOS procjenjuje da nose ekstreman sigurnosni rizik.
| Foto: canva, ilustracija
Koliko je neka zemlja sigurna za putovanje? International SOS Risk Map 2026 pokušava odgovoriti upravo na to pitanje, ali bez klasičnog rangiranja od prvog do posljednjeg mjesta. Umjesto toga, zemlje i teritorije svrstava u pet kategorija sigurnosnog rizika: od zanemarivog, preko niskog, srednjeg, visokog, pa sve do ekstremnog rizika. Procjena ne ovisi samo o tome koliko je kriminala na ulicama. U obzir se uzimaju oružani sukobi, terorizam, pobune, političko nasilje, društveni nemiri te nasilni i sitni kriminal, ali i koliko su učinkoviti državne institucije, sigurnosne službe i infrastruktura u sprječavanju i odgovoru na takve prijetnje. 'Risk Map' uključuje i zasebnu procjenu medicinskog rizika, no ovdje se fokusiramo isključivo na sigurnost. Na samom vrhu karte nalaze se destinacije za koje International SOS procjenjuje da nose ekstreman sigurnosni rizik. |
Foto: canva, ilustracija
Koliko je neka zemlja sigurna za putovanje? International SOS Risk Map 2026 pokušava odgovoriti upravo na to pitanje, ali bez klasičnog rangiranja od prvog do posljednjeg mjesta. Umjesto toga, zemlje i teritorije svrstava u pet kategorija sigurnosnog rizika: od zanemarivog, preko niskog, srednjeg, visokog, pa sve do ekstremnog rizika. Procjena ne ovisi samo o tome koliko je kriminala na ulicama. U obzir se uzimaju oružani sukobi, terorizam, pobune, političko nasilje, društveni nemiri te nasilni i sitni kriminal, ali i koliko su učinkoviti državne institucije, sigurnosne službe i infrastruktura u sprječavanju i odgovoru na takve prijetnje. 'Risk Map' uključuje i zasebnu procjenu medicinskog rizika, no ovdje se fokusiramo isključivo na sigurnost. Na samom vrhu karte nalaze se destinacije za koje International SOS procjenjuje da nose ekstreman sigurnosni rizik.
| Foto: canva, ilustracija
Afganistan: Talibanska vlast je tu od 2021. godine, strogo su ograničena prava žena, aktivini su ISIS-K i druge terorističke skupine... Izvan većih gradova zakoni kao da ne postoje. Infrastruktura je slaba, a stranci su česta meta.
| Foto: Mohammad Yunus Yawar/REUTERS
Irak: Iako je formalno stabilniji nego ranije, i dalje trpi ostatke ISIS-a, milicije, etničke i sektaške napetosti, tu su i napadi na strance i nestabilnost u nekim provincijama. Visok je rizik od otmica i nasilja
| Foto: ALAA AL-MARJANI/REUTERS
Jemen: Višegodišnji građanski rat između Hutija, vlade i regionalnih sila, teška humanitarna kriza, terorizam, otmice i gotovo potpuni kolaps državnih institucija. Jedna od najgorih humanitarnih katastrofa na svijetu
| Foto: OBTAINED BY REUTERS/REUTERS
Iran: Unutarnja represija, rat sa SAD-om i Izraelom... Iran je zadnjih godina dodatno 'potonuo' u kaos...
| Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
Libija: Podijeljena zemlja s 'rivalnim' vladama, milicijama, krijumčarskim mrežama, oružanim sukobima i visokom stopom kriminala. Središnja vlast je slaba, a stranci su izloženi riziku otmica i nasilja
| Foto: ESAM OMRAN AL-FETORI/REUTERS
Mjanmar: Građanski rat nakon vojnog udara 2021., sukobi između vojske i raznih etničkih i prodemokratskih oružanih skupina, zračni napadi, raseljavanje milijuna ljudi i gotovo potpuni kolaps reda u mnogim područjima. To je slika Mjanmara danas...
| Foto: STRINGER/REUTERS
Somalija: Al-Shabaab i druge skupine kontroliraju dijelove teritorija, česti su teroristički napadi, tu je piratstvo (iako smanjeno). Sukob između klanova su česti, centralna vlast je ekstremno slaba
| Foto: STRINGER/REUTERS
Sudan: Građanski rat koji traje od 2023. između SAF-a i RSF-a uzrokovao je stotine tisuća mrtvih, milijune raseljenih, masovna silovanja, glad i gotovo potpuni kolaps države. Jedna od najgorih tekućih humanitarnih katastrofa
| Foto: EL TAYEB SIDDIG/REUTERS
Južni Sudan: Etničko nasilje, pobunjeničke skupine, politička nestabilnost, rasprostranjeni kriminal i slaba državna kontrola unatoč formalnom miru
| Foto: SAMIR BOL/REUTERS
Srednjoafrička Republika: Dugotrajni sukobi između raznih oružanih skupina, otmice, nasilni kriminal i minimalna državna kontrola izvan glavnog grada čine ovu državu izuzetno opasnom. Visok je rizik za strance i humanitarne radnike...
| Foto: SIEGFRIED MODOLA/REUTERS
Ukrajina: Brane se od ruske agresije, udari su svakodnevni, na Putinovoj meti često su civili...
| Foto: State Emergency Service of Ukrai
Burkina Faso: Džihadističke skupine, povezane s Al-Qaedom i ISIS-om, kontroliraju velike dijelove sjevera i istoka, napadi su česti, stanje u državi je izuzetno nestabilno...
| Foto: LUC GNAGO/REUTERS
Demokratska Republika Kongo: Državna kontrola izuzetno je slaba, na istoku vladaju oružani sukobi, silovanje je tu oružje rata...
| Foto: Gradel Muyisa Mumbere/REUTERS
Etiopija: Etničke napetosti su stalne, pobune često, ali siutacija je bolja nego na vrhuncu rata...
| Foto: WORLD FOOD PROGRAMME/REUTERS
Haiti: Bande gotovo pa kontroliraju glavni grad Port-au-Prince i druge dijelove zemlje. Ubojstva, masovne otmice, gotovo nepostojeća policija... To je slika današnjeg Haitija.
| Foto: Fildor PQ Egeder/REUTERS
Honduras: Stopa ubojstava je visoka, bande su vlast u mnogim dijelovima države, MS-13 često je na listi najopasnijih bandi na svijetu... Trgovina drogom, nasilni kriminal, pljačke... Honduras je u velikim problemima..
| Foto: FREDY RODRIGUEZ/REUTERS
Mali: Džihadističke skupine, vojni udari, pobune, gubitak kontrole nad sjevernim i središnjim dijelovima države... Stanje u Maliju nikako ne izgleda dobro, turistima se savjetuje da ne putuju u ovu afričku državu...
| Foto: STRINGER/REUTERS
Nigerija: Boko Haram i dalje hara, otmice su česte, kao i masovna ubojstva, zadnjih godina zabilježeni su česti napadi na kršćane... Tu je i piratstvo, ali ono je, kraj gore navedenog, manji problem
| Foto: Marvellous Durowaiye/REUTERS
Pakistan: Visoka prijetnja od terorizma, granična područja su posebno nesigurna, stranci su česte mete raznih oružanih skupina...
| Foto: AKHTAR SOOMRO/REUTERS
Venezuela: Ekonomski kolaps, rast nasilnog kriminala, Venezuela tone sve dublje u kaos, institucije su u raspadu ili pred raspadom. SAD je obećao 'uvesti red', ali situacija se baš i ne poboljšava...
| Foto: GABY ORAA/REUTERS
Papua Nova Gvineja: Putovanja se ne preporučuju zbog nasilnog kriminala, građanskih nemira i piratstva. Rizici uključuju oružane pljačke, seksualne napade i otmice, dok su policija i zdravstvena pomoć izvan glavnog grada ograničene. Neka područja treba potpuno izbjegavat
| Foto: DAVID GRAY/REUTERS
Niger: Savjetuje se izbjegavanje putovanja zbog ozbiljnog rizika od terorizma, otmica i kriminala. U zemlji su prisutne oružane skupine, izvanredne mjere i ograničenja kretanja, a ionako loša sigurnosna situacija može se brzo pogoršati
| Foto: ORTN/REUTERS