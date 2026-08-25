FOTO Biste li se usudili ovdje na odmor? Ovo su najopasnije države na svijetu za turiste...

Koliko je neka zemlja sigurna za putovanje? International SOS Risk Map 2026 pokušava odgovoriti upravo na to pitanje, ali bez klasičnog rangiranja od prvog do posljednjeg mjesta. Umjesto toga, zemlje i teritorije svrstava u pet kategorija sigurnosnog rizika: od zanemarivog, preko niskog, srednjeg, visokog, pa sve do ekstremnog rizika. Procjena ne ovisi samo o tome koliko je kriminala na ulicama. U obzir se uzimaju oružani sukobi, terorizam, pobune, političko nasilje, društveni nemiri te nasilni i sitni kriminal, ali i koliko su učinkoviti državne institucije, sigurnosne službe i infrastruktura u sprječavanju i odgovoru na takve prijetnje. 'Risk Map' uključuje i zasebnu procjenu medicinskog rizika, no ovdje se fokusiramo isključivo na sigurnost. Na samom vrhu karte nalaze se destinacije za koje International SOS procjenjuje da nose ekstreman sigurnosni rizik. | Foto: canva, ilustracija