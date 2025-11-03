FOTO U centru Zagreba prodaju barokni stan! Svi pričaju samo o jednom detalju. Cijena je ludilo

Mnogima je za oko 'zapeo' neobični luster. To je luster Giogali (ili u tom stilu), dizajnera Angela Mangiarottija za Vistosi, izrađen od prstenova od matiranog Murano stakla. Dizajniran je 1967. godine. Dostupan je za kupnju na platformama kao što je Etsy. Ovisno o proizvođaču cijene su od nekoliko stotina do tisuća eura. | Foto: Njuškalo/AMG Real Estate