FOTO U centru Zagreba prodaju barokni stan! Svi pričaju samo o jednom detalju. Cijena je ludilo

Ovaj zagrebački stan svakako se izdvaja u moru domaćih oglasa. Totalno je 'chic', a zavirite kako je uređen...
'U samom srcu Zagreba, u prestižnoj Petrinjskoj ulici, prodaje se svijetao, prostran i profinjen stan 106 m2, koji spaja barokni šarm s modernim detaljima', piše u oglasu.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
'U samom srcu Zagreba, u prestižnoj Petrinjskoj ulici, prodaje se svijetao, prostran i profinjen stan 106 m2, koji spaja barokni šarm s modernim detaljima', piše u oglasu. |
Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
'U samom srcu Zagreba, u prestižnoj Petrinjskoj ulici, prodaje se svijetao, prostran i profinjen stan 106 m2, koji spaja barokni šarm s modernim detaljima', piše u oglasu.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Izvorno trosoban, jednostavnom intervencijom može se vratiti na raspored s dvije spavaće sobe'. navode iz agencije AMG Real Estate.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Nalazi se na trećem katu (bez lifta). Na četvrtom katu nalaze se visoki tavanski prostor, uredan i čist.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Stan je 'intiman', svaka prostorija ima prozor, orijentacija na tri strane svijeta I – Z – S.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Osnovne informacije: 106 m2. Kat: 3. Kat 4: veliki prostrani uređeni tavan.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Krov: novi (zgrada bez lifta, novi obnovljeni krov).
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Orijentacija: istok–zapad (djelomično sjever) – obilje prirodnog svjetla.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Grijanje: centralno etažno plinsko (novi bojler), klima: da.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Status zgrade: kulturno zaštićena, obnovljena fasada, zelena naljepnica sigurnosti.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Raspored: Prostrani ulazni hodnik, prostrani dnevni boravak, Walk-in garderoba između spavaće sobe i boravka.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Velika spavaća soba, kupaonica s kadom, odvojeni toalet, ostava s perilicom rublja - vešeraj.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Kuhinja s blagovaonicom (sa svim uređajima) i izlazom na lođu, lođa, spremište u dvorištu + dodatni tavanski prostor.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Adaptacija 2007. – zamijenjene instalacije (struja, voda), podovi. Obnovljena podna konstrukcija. Parket od tikovine 1. klase. Nova vanjska PVC stolarija (dnevni boravak zadržao originalnu drvenu).
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Mnogima je za oko 'zapeo' neobični luster. To je luster Giogali (ili u tom stilu), dizajnera Angela Mangiarottija za Vistosi, izrađen od prstenova od matiranog Murano stakla. Dizajniran je 1967. godine. Dostupan je za kupnju na platformama kao što je Etsy. Ovisno o proizvođaču cijene su od nekoliko stotina do tisuća eura.
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate
Neposredna blizina hotela Astoria i Glavnog željezničkog kolodvora. Svi sadržaji za udoban gradski život na dohvat ruke: trgovine, restorani, kulturne ustanove i javni prijevoz. Cijena je 395.000 eura, 3.726 eura /m2
| Foto: Njuškalo/AMG Real Estate