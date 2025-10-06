Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ISPLATI LI SE KUPITI?

FOTO U Novalji prodaju kućicu od 30 m2 za 12.000 €! Mobilna je: 3 su hladnjaka i ova oprema

Ova kućica svojom je cijenom i lokacijom privukla poglede na domaćim oglasima. Zavirite u nju...
FOTO U Novalji prodaju kućicu od 30 m2 za 12.000 €! Mobilna je: 3 su hladnjaka i ova oprema
'Prodaje se mobilna kućica sa svom osnovnom i dodatnom opremom', piše u oglasu. | Foto: Njuškalo/A2Z
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025