Mladi pas Jure traži ljude koji će razumjeti njegove potrebe

Četveromjesečni pas Jure ponovno se nalazi u azilu nakon što je vraćen s udomljenja jer se pokazao previše energičnim za svoje prethodno okruženje.

Riječ je o mladom psu koji, kako navode iz azila, doslovno 'pršti energijom' te je izrazito znatiželjan, razigran i željan interakcije s ljudima. Unatoč povratku, Jure ostaje vedar i motiviran, a volonteri ističu kako vrlo brzo uči te rado sudjeluje u svim aktivnostima i radu s ljudima.

Iz azila poručuju kako Jure traži iskusnije ili aktivnije udomitelje koji razumiju potrebe mladog psa te mu mogu osigurati dovoljno kretanja, igre i strukture.

Zainteresirani za udomljavanje mogu se javiti na kontakt: udomljavanje@dumovec.hr