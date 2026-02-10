FOTO 'U slučaju vanzemaljske invazije, čovječanstvo nema šanse. Jedina opcija je predaja'

Obavijesti

BIVŠI ZAPOSLENIK BRITANSKOG MINISTARSTVA:

Trenutak prvog kontakta s izvanzemaljskim životom mogao bi biti najveći šok u povijesti čovječanstva ili najgora noćna mora. Bivši djelatnik britanskog Ministarstva obrane Nick Pope, koji je godinama 'lovio' NLO-e za vladu, upozorava: u najcrnjem scenariju, mi možda ne bismo imali nikakvog izbora.
Trenutak prvog kontakta s izvanzemaljskim životom mogao bi biti najveći šok u povijesti čovječanstva ili najgora noćna mora. Trećeg scenarija, kaže NIck Pope, nema. Ovaj bivši djelatnik britanskog Ministarstva obrane , koji je godinama 'lovio' NLO-e za vladu, upozorava: u najcrnjem scenariju, mi možda ne bismo imali nikakvog izbora. | Foto: canva, ilustracija
