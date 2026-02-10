FOTO 'U slučaju vanzemaljske invazije, čovječanstvo nema šanse. Jedina opcija je predaja'

Trenutak prvog kontakta s izvanzemaljskim životom mogao bi biti najveći šok u povijesti čovječanstva ili najgora noćna mora. Bivši djelatnik britanskog Ministarstva obrane Nick Pope, koji je godinama 'lovio' NLO-e za vladu, upozorava: u najcrnjem scenariju, mi možda ne bismo imali nikakvog izbora.
Pope je u Ministarstvu obrane Velike Britanije radio gotovo dva desetljeća, a od 1991. do 1994. bio je zadužen za takozvani “UFO desk”. Njegov zadatak nije bio dokazivati postojanje izvanzemaljaca, nego procijeniti predstavljaju li neidentificirani objekti prijetnju zračnom prostoru i nacionalnoj sigurnosti.
Britanska vlada kasnije je zaključila da nema dokaza za izvanzemaljsku tehnologiju niti za prijetnju državi, pa je program zatvoren 2009. godine.
Pope smatra da bi sličan ured i dalje imao smisla jer se neobjašnjive pojave i dalje prijavljuju diljem svijeta. Kako kaže, s kolegama je često raspravljao i o mogućem susretu s drugom civilizacijom te o reakciji čovječanstva. "Ako se suočimo s invazijom iz svemira, naša jedina opcija je predaja. Morali bismo se pokoriti pred osvajačima, inače bi nas uništili", kazao je svojevremeno...
"Ako bi imali osvajačke namjere, kao oni iz 'Dana nezavisnosti', ljudi bi počeli paničariti i bježati. Ako bi njihove namjere bile miroljubive, onda mislim da vijest o kontaktu s vanzemaljcima ne bi izazvala toliku paniku, jer velik dio ljudi ionako vjeruje u njihovo postojanje", kazao je Pope.
Dodao je kako čovječanstvo ne bi imalo gotovo nikakve šanse u otvorenom sukobu. "Nema šanse da bi se tako odigralo kao u filmovima.", kaže Pope... Često u filmovima ljudi na kraju pobijede prijetnju iz svemira, no Pope smatra da bi stvarnost bila drukčija.
"Nema šanse. Pogledajte kakvim oružjima za masovno uništenje ljudi raspolažu. Zamislite samo kakvo bi oružje onda posjedovale civilizacije koje su tisućama, ako ne i milijunima godina ispred nas. Mogli bi pokraj nas otvoriti crnu rupu koja bi nas sve progutala", kazao je.
Takve procjene zasad ostaju hipotetske, znanost nema dokaz da bi međuzvjezdane civilizacije mogle doći do Zemlje, niti da bi raspolagale takvim tehnologijama.
Ipak, posljednjih godina vojske SAD-a, Britanije i drugih zemalja javno raspravljaju o neidentificiranim zračnim pojavama (UAP), iako bez zaključka da su izvanzemaljskog podrijetla.
Pope tvrdi da neke vlade znaju više nego što javno priznaju, Ako bi se barem jedno viđenje potvrdilo kao izvanzemaljsko, smatra da bi posljedice bile nezamislivo velike.
"To bi utjecalo na sve dijelove društva. Sve bi se promijenilo: politika, religija, znanost, filozofija", rekao je Pope svojevremeno za The Sun.
Znanstvenici i dalje ističu da potvrda inteligentnog života izvan Zemlje zasad ne postoji, pa rasprava ostaje otvorena između znanstvenih istraživanja i različitih tumačenja.
Pope je svojevremeno zaklučio kako je, po njegovu mišljenju, razumno razmišljati i o nepovoljnim scenarijima: "Bolje se pripremiti za najgore, jer ako dođu s lošim namjerama... game over", kazao je...
