GLAZBENICA I ISTRAŽITELJICA PARANORMALNOG

FOTO 'Udala' se za duha pa ga ostavila, paranormalno je privlači: 'Pričam s duhovima...'

Za sebe kaže da je kantautorica, ali i istraživačica paranormalnog koja može komunicirati s mrtvima. Radi i kao kolumnistica za britanski medij Daily Star, obilazi jeziva mjesta širom svijeta i tvrdi da tamo osjeća paranormalne sile...
Woman who 'married a ghost' issues warning after Annabelle doll death
