FOTO 'Udala' se za duha pa ga ostavila, paranormalno je privlači: 'Pričam s duhovima...'

Za sebe kaže da je kantautorica, ali i istraživačica paranormalnog koja može komunicirati s mrtvima. Radi i kao kolumnistica za britanski medij Daily Star, obilazi jeziva mjesta širom svijeta i tvrdi da tamo osjeća paranormalne sile...
Prije nego što je postala poznata kao "šaptačica duhovima", Brocarde je gradila uspješnu karijeru na rock sceni. Pisanje pjesama oduvijek joj je bilo bijeg od stvarnosti, način da svoje najmračnije misli pretvori u nešto lijepo. No, kako tvrdi, jedan događaj zauvijek je promijenio njezin život i otvorio vrata u drugu dimenziju.
Jedne mračne i olujne noći, dok se borila s nesanicom, u njezinoj se spavaćoj sobi pojavio se, kako tvrdi, Edwardo, duh viktorijanskog vojnika. Uslijedila je kratka i burna romansa koja je kulminirala vjenčanjem na Noć vještica 2022. godine u napuštenoj kapelici. Ceremonija je bila medijski popraćena, a pojavili su se čak i u popularnoj emisiji "Say Yes To The Dress".
Međutim, bračna idila nije dugo trajala. Brocarde je kasnije javno optužila svojeg supruga duha da je postao posesivan, neobuzdan i nevjeran. Tvrdila je da je razvio "nezdravu opsesiju" s Marilyn Monroe te da bi se kući vraćao mirišući na njezin parfem, Chanel No. 5. Nakon samo šest mjeseci braka, odlučila je da je vrijeme za drastične mjere.
Budući da Edwardo nije želio otići, pozvala je istjerivača duhova da ga zauvijek protjera iz njezinog života.
Nakon "duhovnog buđenja", kako ga naziva, Brocarde je, tvrdi ona bez ikakvog dokaza, shvatila da posjeduje dar komunikacije s mrtvima i posvetila se istraživanju paranormalnog. Tvrdi da je dosad komunicirala s više od stotinu duhova, od kojih su neki "iritantni kao što su vjerojatno bili i za života".
Njezina nova karijera odvela ju je na neka od najstrašnijih mjesta na svijetu, od ukletih zatvora do zloglasnog "Motela klaunova" u Nevadi.
Upravo je ondje "usvojila" opsjednutu lutku klauna. Kaže da se odmah povezala s duhom zarobljenim u lutki, za kojeg vjeruje da je bio izmučeni karnevalski klaun ismijavan jer nije bio smiješan.
Međutim, dolazak novog "ukućanina" je, tvrdi Brocarde, izazvao ljubomoru njezinog bivšeg supruga Edwarda.
Kako bi se zaštitila od zlih duhova, ali i od bivšeg supruga koji ju je, kaže ona, nastavio uhoditi, otputovala je u Rumunjsku. Ondje se pridružila klanu moćnih vještica...
"Duhovi su zapravo isti kao ljudi. Svaki ima posebnu priču, svoju osobnost. Neki su idioti koji žele izazvati probleme. Osjećam prisutnost duhova, vidjela sam i duh Marije Antonete. Ovo što imam, to što mogu komunicirati s duhovima, smatram darom", kaže Brocarde...
Tvrdi i kako je jednom u pustinju susrela duh nečega 'neljudskog'.
Kaže kako joj komunikacija s duhovima pomaže i u glazbi.
I ako pitate Brocarde, sve je ovo istinito. U njezinom svemiru... "Ova žena ima najbujniju maštu ikad", šale se u komentarima pod njezinim 'istraživačkim' reportažama....
