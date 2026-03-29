DANIMA GA OSLOBAĐALI

FOTO Uspjela akcija: Grbavi kit koji se nasukao uz njemačku obalu uspio je sinoć otplivati

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
FOTO Uspjela akcija: Grbavi kit koji se nasukao uz njemačku obalu uspio je sinoć otplivati
Foto: Jonas Walzberg/REUTERS

Nesretna životinja privukla je veliku medijsku pozornost otkako se rano u ponedjeljak nasukala na pješčani sprud kod njemačkog ljetovališta Timmendorfer Strand blizu Lübecka.

Grbavi kit koji je već danima nasukan duž njemačke baltičke obale, kasno u subotu uspio se osloboditi nakon što je zaglavio na drugome pješčanom sprudu, rekao je glasnogovornik ministarstva zaštite okoliša savezne države Mecklenburg-Zapadno Pomorje.

Kita je pratila pomorska policija, rekao je Claus Tantzen, dodavši da su se bojali kako bi, s obzirom na to da su vode u tom području vrlo plitke, životinja mogla ponovno zaglaviti.

Nesretna životinja privukla je veliku medijsku pozornost otkako se rano u ponedjeljak nasukala na pješčani sprud kod njemačkog ljetovališta Timmendorfer Strand blizu Lübecka.

Rescuers try to refloat a humback whale into the Baltic Sea
Foto: Jonas Walzberg/REUTERS

Višednevni napori čiji je cilj bilo oslobađanje kita dugog između 12 i 15 metara pokazali su se neuspješnima sve dok spasioci u četvrtak nisu iskopali kanal u okolnom pješčanom području pomoću plutajućeg bagera, što je kitu omogućilo da sljedeće noći slobodno otpliva dalje.

No ekolozi i stručnjaci za more izrazili su bojazan da bi kit mogao ponovno zaglaviti u plićaku, jer je, nakon što je zaplivao uočeno kako se vraća natrag u pliće područje. 

To se i ostvarilo u subotu. Kit se ponovno nasukao na pješčanom sprudu u zaljevu Wismar oko 40 kilometara istočno od Timmendorfer Stranda, objavio je Greenpeace. No sve je na kraju završilo dobro kad se životinja ipak uspjela izvući iz plićaka i otplivati dalje. 

Rescuers try to refloat a humback whale into the Baltic Sea
Foto: Jonas Walzberg/REUTERS

Veliki kitovi poput grbavih kitova nisu autohtona vrsta u Baltičkom moru, ali povremeno završe ondje nakon praćenja jata riba u potrazi za hranom.

