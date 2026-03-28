Svi psi imaju svoju priču, ali neki počinju na ulici i sanjaju o domu punom ljubavi. Za Sohoa kažu da je jako plašljiv i smotan, ali presladak - pa svi koji će doći na upoznavanje trebaju to uzeti na znanje...
Vau, što sam meden
Soho traži udomitelje: Ljudi, ma tko će odoljeti ovoj slatkoći
Čitanje članka: < 1 min
Ovako, ja sam se rodio malo prije Božića prošle godine, pa su me neki zločesti ljudi s bracom i sekama bacili negdje u šumi, a neki dobri ljudi iz Azila ‘Društvo za zaštitu životinja Rijeka’ su nas našli i meni dali ime Soho.
Kažu da sam jako plašljiv i smotan, ali presladak - pa si uzmite to na znanje. I to da trebam novi dom i nekoga tko će me obožavati i skroz razmaziti.
Kontakt-broj: 097/604 1733, 091/151 6160
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku