Soho traži udomitelje: Ljudi, ma tko će odoljeti ovoj slatkoći

Ovako, ja sam se rodio malo prije Božića prošle godine, pa su me neki zločesti ljudi s bracom i sekama bacili negdje u šumi, a neki dobri ljudi iz Azila ‘Društvo za zaštitu životinja Rijeka’ su nas našli i meni dali ime Soho.

Kažu da sam jako plašljiv i smotan, ali presladak - pa si uzmite to na znanje. I to da trebam novi dom i nekoga tko će me obožavati i skroz razmaziti.

Kontakt-broj: 097/604 1733, 091/151 6160



