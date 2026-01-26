FOTO Uznemirujuće! Uklonila je čak i vrh nosa, a evo kako je izgledala: Šteta, ljepotica si bila

Toxii Daniëlle belgijski je model i ljubiteljica modifikacija tijela koja je stekla značajnu pažnju zbog ekstremnih tjelesnih transformacija. Njezina 'putanja' započela je s uobičajenim tetovažama i piercingom, ali je postupno prešla na radikalnije promjene kako bi izrazila svoju viziju ljepote...
Uklonila je, kako kaže, vrh nosa. Jedna od najistaknutijih promjena koju je poduzela, izvedena od strane stručnjaka za ekstremne modifikacije tijela, Oscara Márqueza.
Ugradila je potkožne implantate kako bi se, kaže, stvorili jedinstveni oblici i uzorci.
Tetovirala je očne jabučice kako bi, naglašava, postigla intenzivan i jedinstven izgled.
Razdvojila je jezik i modificirala uši. 'Te dodatne promjene doprinose jedinstvenom izgledu', izjavila je.
Nedavno je sudjelovala na različitim konvencijama i događanjima vezanim za tetovaže i modifikacije tijela, a sprema se i za nadolazeći nastup na Tattoo & Lifestyle Messe u Leipzigu 15. i 16. ožujka 2025.
Njezine transformacije izazivaju različite reakcije, od divljenja zbog hrabrosti i samopouzdanja do kritika zbog ekstremnosti promjena.
Unatoč tome, Toxii naglašava da je njezino tijelo njezino platno i da ima pravo odlučivati o njemu prema vlastitoj viziji, inspirirajući druge da budu svoji i slijede svoje snove bez obzira na mišljenja drugih.
Javno ne dijeli mnogo informacija o svom privatnom životu, uključujući detalje o svom partneru.
Njezine tetovaže često uključuju tamne, crne uzorke i motive.
Mnogi joj pišu kako je prava šteta što je modificirala tijelo. 'Prava ljepotica si bila', kažu.
Toxii Daniëlle nije jedina koja je modificirala tijelo. Michel Faro do Prado (49), poznat kao 'ljudski sotona', brazilski je umjetnik tetovaža koji je proveo više od desetljeća podvrgavajući se ekstremnim tjelesnim modifikacijama kako bi postigao demonski izgled.
Njegove transformacije uključuju tetoviranje očnih jabučica, oštrenje zuba, implantate ispod kože i uklanjanje nosa...
Michel je izjavio da je uvijek težio biti drugačiji i da se ne boji onoga što ljudi misle o njegovom izgledu.
Njegova supruga, Carol, također je entuzijastica tjelesnih modifikacija i podržava njegove transformacije.
Unatoč kontroverznom izgledu, Michel tvrdi da je ljubazan i pažljiv te da ga ljudi često pogrešno procjenjuju zbog njegovih modifikacija.
Michel kaže da je dao amputirati prste u pokušaju da svoje ruke pretvori u kandže, prenosi The Mirror.
Na šokantnim fotografijama podijeljenima na internetu, Michel se može vidjeti bez malog prsta i prstenjaka, sa samo tri prsta na obje ruke - palac, kažiprst i srednji prst.
Brazilac, koji ima više od 300.000 pratitelja na Instagramu, prvi je put uklonio dijelove svojih prstiju 2023. godine. Tada je lokalnim medijima rekao da svoj projekt naziva Las Garras, odnosno 'Kandže'.
Prema britanskom NHS-u (National Health Service), mnogi ljudi koji prođu kroz neku vrstu amputacije doživljavaju 'fantomske bolove' na mjestu uklonjenog uda. Ovi bolovi dolaze iz amputiranog dijela tijela, a smatraju se stvarnim bolovima koje mozak šalje, unatoč tome što tog dijela tijela više nema.
Ljudi su brzo reagirali u komentarima. Većina je zgrožena, a neki su pohvalili njegovu odluku da ukloni prste. 'Bravo, brate!' napisao je jedan pratitelj, dok je drugi dodao: 'Obožavam ovo!'
Brazilski ovisnik o tetovažama jedan je od najviše modificiranih ljudi na svijetu i trenutno drži Guinnessov rekord kao osoba s najviše potkožnih implantata u obliku 'rogova' na glavi.
Procjenjuje da je prošao kroz više od 60 zahvata, a oko 85% njegova tijela prekriveno je tetovažama. Ovako je izgledao nekoć.
