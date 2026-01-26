Obavijesti

TETOVIRALA OČNE JABUČICE

FOTO Uznemirujuće! Uklonila je čak i vrh nosa, a evo kako je izgledala: Šteta, ljepotica si bila

Toxii Daniëlle belgijski je model i ljubiteljica modifikacija tijela koja je stekla značajnu pažnju zbog ekstremnih tjelesnih transformacija. Njezina 'putanja' započela je s uobičajenim tetovažama i piercingom, ali je postupno prešla na radikalnije promjene kako bi izrazila svoju viziju ljepote...​
