FOTO Slavni 'ljubavni luk' na Valentinovo završio u Jadranu. Hit lokaciju uništila je oluja

FOTO Slavni 'ljubavni luk' na Valentinovo završio u Jadranu. Hit lokaciju uništila je oluja
Foto: Profimedia

Simbol poluotoka Salento i mjesto nebrojenih prosidbi nestao je u noći sa subote na nedjelju, ostavivši iza sebe samo tugu i hrpu kamenja u moru.

Na sam Dan zaljubljenih, priroda je ispisala tužan kraj jedne od najromantičnijih prirodnih kulisa Italije. Slavni vapnenački luk kod Torre Sant’Andrea u Pugliji, poznat kao Arco degli Innamorati ili Ljubavni luk, urušio se u Jadransko more nakon što je južnu Italiju poharala snažna oluja s obilnom kišom i silovitim vjetrom. Simbol poluotoka Salento i mjesto nebrojenih prosidbi nestao je u noći sa subote na nedjelju, ostavivši iza sebe samo tugu i hrpu kamenja u moru.

'Težak udarac u srce'

Melendugno (Lecce), The Sant'Andrea Faraglioni Arch Collapses, A Symbol Of Salento, Mwlendugno, Italy - 16 Feb 2026
Foto: PROFIMEDIA

Vijest o urušavanju odjeknula je kao šok za lokalnu zajednicu i brojne turiste koji su ovo mjesto nosili u srcu. Luk nije bio samo geološki fenomen, već i ikona regije, neizostavan motiv na razglednicama i pozadina za najvažnije životne trenutke. Njegov nestanak predstavlja nenadoknadiv gubitak za turizam i identitet Melendugna, općine kojoj pripada. Gradonačelnik Maurizio Cisternino nije krio tugu zbog, kako je rekao, "neželjenog poklona za Valentinovo".

​- Ovo je razoran udarac u srce. Nestala je jedna od najpoznatijih turističkih znamenitosti naše obale i cijele Italije.

Na njegovu izjavu nadovezao se i savjetnik za turizam Francesco Stella, koji je atmosferu u mjestu sažeo u dvije riječi.

​- Ovo je kao sprovod.

Legenda o vječnoj ljubavi

Heatwave In Italy
Foto: Manuel Romano

Naziv "Ljubavni luk" nije bio slučajan. Prema lokalnoj legendi, ime je dobio nakon što je mladi zaljubljeni par, ljubeći se pod lukom, odnijelo more tijekom iznenadne i snažne plime. Unatoč tragičnom ishodu, mjesto je postalo simbolom odanosti. Rodila se tradicija prema kojoj će parovi koji zajedno proplivaju ili se poljube ispod luka ostati neraskidivo povezani vječnom ljubavlju. Zbog toga je desetljećima bio omiljeno odredište za romantične izlete, a mnogi su upravo ondje izgovorili sudbonosno "da".

Godine erozije i kobni 'Ciklon Valentinovo'

Iako je konačni udarac luku zadala snažna ciklona, koja je donijela olujno jugo i valove visoke i do nekoliko metara, njegovo urušavanje posljedica je dugotrajnog procesa. Krhka vapnenačka stijena godinama je bila izložena neumoljivoj obalnoj eroziji. Stručnjaci su dugo upozoravali na opasnost, a vlasti su još 2014. godine ograničile pristup dijelovima okolnog područja iz sigurnosnih razloga. Ipak, nitko nije mogao predvidjeti da će kraj doći s takvom okrutnom simbolikom, baš na dan posvećen ljubavi.

Sve jače i učestalije oluje na Mediteranu, poznate kao "medikani", predstavljaju sve veću prijetnju obalnim strukturama. Ovi mediteranski cikloni, potaknuti rastućim temperaturama mora, donose vjetrove koji premašuju 90 kilometara na sat i razorne valove, preoblikujući obale i uništavajući sve pred sobom. Christian Mulder, profesor ekologije na Sveučilištu u Cataniji, upozorava na posljedice klimatskih promjena.

​- S obzirom na to da je Mediteran u 2025. godini zabilježio jednu od najtoplijih godina u povijesti, toplija mora pune atmosferu energijom i potiču ekstremne vremenske događaje.

