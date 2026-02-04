FOTO Dala otkaz u marketingu kad su joj vruće fotke 'procurile' u WhatsApp grupi. Evo što kaže

Nagrađivana zvijezda industrije za odrasle, Jasmine Jae, otkrila je kako ju je WhatsApp grupa, u kojoj su kolege dijelili njezin 'dodatni posao', potaknula da se u potpunosti posveti svojoj karijeri pred kamerama...
Jae je ispričala što ju je motiviralo da napusti siguran uredski posao od devet do pet kako bi iskoristila svoje vještine.
| Foto: Instagram
Jae je ispričala što ju je motiviralo da napusti siguran uredski posao od devet do pet kako bi iskoristila svoje vještine. |
Foto: Instagram
Jae je ispričala što ju je motiviralo da napusti siguran uredski posao od devet do pet kako bi iskoristila svoje vještine.
| Foto: Instagram
Dok je četrdesetčetverogodišnja Jasmine radila u marketingu, njezini kolege pokrenuli su WhatsApp grupu koja je ubrzo počela kružiti cijelim uredom. U razgovoru su se dijelile poveznice i slike eksplicitnog sadržaja za odrasle koji je snimala u slobodno vrijeme.
| Foto: Facebook
Šokantno otkriće potaknulo je njezin instinkt za bijeg, pa je već sljedeći dan dala otkaz kako bi se u potpunosti posvetila novom karijernom putu.
| Foto: Facebook
- Došla sam kući s posla i dobila poruku: 'Cijela WhatsApp grupa kruži o tebi' - ispričala je Jasmine, koja se na Instagramu može pohvaliti s 590.000 pratitelja.
| Foto: Facebook
Kako piše Daily Star, jedan od kolega iz ureda očito je prepoznao dok je gledao sadržaj za odrasle, nakon čega se priča proširila poput požara.
| Foto: Instagram
- To je bilo u četvrtak, a moj menadžer je bio odsutan, pa sam odlučila ne doći na posao u petak. Dobila sam ručno dostavljeno pismo od ljudskih resursa u kojem me pozivaju na sastanak u ponedjeljak. Moj zamjenik menadžera, koji je bio u redu s tim što radim, dao mi je do znanja da ću u suštini dobiti otkaz jer nisam tražila dopuštenje za drugi posao. Samo sam dala otkaz i nikad se nisam vratila. Bila je to ogromna odluka, ali pomislila sam si, sad sam u ovome do kraja, pa moram uspjeti - rekla je.
| Foto: Instagram
Jasmine nikada nije požalila zbog svoje odluke i sada je dio industrije za odrasle već 14 godina. U početku se nije zamišljala u ovoj profesiji, budući da se pripremala za korporativnu karijeru u marketingu.
| Foto: Instagram
Rođena i odrasla u Birminghamu, Jasmine je pohađala privatne škole, uključujući i ženski internat od sedme do trinaeste godine. Bila je izvrsna studentica te je s najvišim ocjenama diplomirala poslovni menadžment i marketing na sveučilištu.
| Foto: Facebook
To ju je odvelo na, kako ga opisuje, "dosadan" put rada za energetske i osiguravajuće tvrtke.
| Foto: Facebook
- Imala sam diplomu s najboljim ocjenama i odatle sam prešla na uredske i marketinške poslove. Radila sam klasičan posao od devet do pet, bilo je vrlo monotono i dosadno. Industrija za odrasle nije bila nešto čemu sam težila ili o čemu sam svjesno razmišljala - podijelila je.
| Foto: Facebook
Susret koji je sve promijenio dogodio se slučajno.
| Foto: Facebook
- Bila je to sasvim slučajna stvar. Bila sam na kućnoj zabavi i upoznala tipa kojeg svi znaju u industriji za odrasle, legendarnog glumca Keirana Leeja. Bila sam jako zaintrigirana, nikad prije nisam upoznala porno zvijezdu, pa sam postavljala hrpu pitanja i saznavala sve o tome. Rekao je da imam odličan izgled i da bi mi, ako želim probati, mogao pomoći da snimim prvu scenu. Još uvijek ne znam zašto sam pomislila da bih to trebala probati, ali jednostavno sam se odvažila i nikad nisam požalila - zaključila je.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook