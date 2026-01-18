FOTO Vruće fotke: Paparazzi seksi sestre ulovili na plaži. Zaigrale su se na pijesku...

Manekenka Brooks Nader boravila je u Cabo San Lucasu na odmoru gdje joj se pridružila mlađa sestra Sarah Jane. Sestre su uživale u suncu i opuštenoj atmosferi uz plažu...
Privlačile su pažnju dok su ispijale pivo tik uz more. Brooks je nosila kratku bijelu majicu u kombinaciji s donjim dijelom bikinija, dok je Sarah Jane odabrala upečatljiv, potpuno crveni komplet koji je upotpunila kaubojskim šeširom.
Manekenka Sports Illustrateda nedavno je otkrila da se ponovno osjeća kao svoja stara verzija nakon što je odlučila ukloniti sve filere. Nakon kratkog osvježenja u moru, Brooks je viđena kako uživa u mirnom trenutku na plaži, opušteno čitajući knjigu "Umijeće zavođenja".
Brooks Nader široj je javnosti poznata kao uspješna američka manekenka koja se proslavila nakon pobjede na natjecanju Sports Illustrated Swim Search, što joj je otvorilo vrata svjetske modne scene.
Od tada redovito surađuje s velikim modnim kućama i modnim magazinima, a posebno je prepoznatljiva po nastupima u izdanjima Sports Illustrated Swimsuit.
Njezina sestra Sarah Jane također se bavi modelingom i društvenim mrežama, iako je znatno manje medijski eksponirana te često ističe kako joj je Brooks najveća podrška i uzor u karijeri.
Kada je riječ o ljubavnom životu, Brooks je godinama bila u braku s poslovnim čovjekom Billyjem Haireom, no njihov odnos često je bio predmet medijskih nagađanja i navodnih kriza.
Iako privatni život nastoji držati podalje od reflektora, povremeno se nađe u središtu tabloida zbog glasina o prekidima i pomirenjima. Sarah Jane, s druge strane, svoj ljubavni život gotovo u potpunosti skriva od javnosti i rijetko se pojavljuje u kontekstu romantičnih priča.
