NESVJESNE SNIMANJA

FOTO Vruće fotke: Paparazzi seksi sestre ulovili na plaži. Zaigrale su se na pijesku...

Manekenka Brooks Nader boravila je u Cabo San Lucasu na odmoru gdje joj se pridružila mlađa sestra Sarah Jane. Sestre su uživale u suncu i opuštenoj atmosferi uz plažu...
*EXCLUSIVE* Cherry on Top ! Brooks Nader Soaks Up the Sun in Cabo with Her Sister Sarah Jane After Dissolving Fillers **WEB MUST CALL FOR PRICING**
Privlačile su pažnju dok su ispijale pivo tik uz more. Brooks je nosila kratku bijelu majicu u kombinaciji s donjim dijelom bikinija, dok je Sarah Jane odabrala upečatljiv, potpuno crveni komplet koji je upotpunila kaubojskim šeširom. | Foto: GIDE, MADI
1/26
