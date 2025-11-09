Obavijesti

FOTO Zagrepčanka u šoku: Što to visi na autu švedskih tablica?

Foto: Čitatelj 24sata

Već sam htjela trubnuti, a onda sam vidjela što mu visi ispod branika, i ostala bez riječi!”, ispričala je čitateljica 24sata kroz smijeh

Neobična scena dogodila se na Aveniji Dubrovnik u Zagrebu, u blizini Avenue Malla, gdje se svakodnevno stvaraju gužve i nervoza na semaforu. No, jedna čitateljica 24sata doživjela je prizor koji nije mogao proći nezapaženo.

- Čekala sam zeleno svjetlo kad se ispred mene ugurao crni kamion sa švedskim tablicama. Već sam htjela trubnuti, a onda sam vidjela što mu visi ispod branika, i ostala bez riječi!”, ispričala je kroz smijeh.

Na stražnjem dijelu vozila, odmah ispod kuka za vuču, visio je par realističnih umjetnih testisa. Da, dobro ste pročitali.

Riječ je o dodatku koji se na internetu prodaje pod nazivom truck nuts, popularnom među američkim vozačima kamioneta. Navodno simbolizira “snagu, samopouzdanje i muškost”, ali na zagrebačkim semaforima izaziva više smijeha nego strahopoštovanja.

