Obavijesti

Galerija

Komentari 2
UNOVČILA VISINU

FOTO Zavodljiva Marie: Imam 190 cm i na nogama zarađujem milijune! Teško mi je naći dečka

Prije internet slave bila je košarkašica, a kasnije se prebacila na modeling i kreiranje digitalnog sadržaja. Marie Temaru na društvenim mrežama prati više od pet milijuna ljudi, a njezine objave prikupile su na desetke milijuna lajkova...
FOTO Zavodljiva Marie: Imam 190 cm i na nogama zarađujem milijune! Teško mi je naći dečka
Visoka sam 190 cm. Teško je pronaći partnera, jer većina muškaraca je niža od mene, a uvijek je nekakva socijalna norma da je muškarac viši od žene, požalila se svojevremeno američka manekenka i influencerica Marie Temara. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
1/21
Visoka sam 190 cm. Teško je pronaći partnera, jer većina muškaraca je niža od mene, a uvijek je nekakva socijalna norma da je muškarac viši od žene, požalila se svojevremeno američka manekenka i influencerica Marie Temara. | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025