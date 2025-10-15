FOTO Zavodljiva Marie: Imam 190 cm i na nogama zarađujem milijune! Teško mi je naći dečka

Prije internet slave bila je košarkašica, a kasnije se prebacila na modeling i kreiranje digitalnog sadržaja. Marie Temaru na društvenim mrežama prati više od pet milijuna ljudi, a njezine objave prikupile su na desetke milijuna lajkova...
Visoka sam 190 cm. Teško je pronaći partnera, jer većina muškaraca je niža od mene, a uvijek je nekakva socijalna norma da je muškarac viši od žene, požalila se svojevremeno američka manekenka i influencerica Marie Temara.
Na raznim društvenim mrežama prati je više od pet milijuna ljudi, njezine objave prikupile su na desetke milijuna 'lajkova'...
Sad je sretna što je visoka, ali kaže kako joj je u djetinjstvu bilo jako teško... "Moje prijateljice su uvijek nosile rozu boju i slatke opravice, a ja sam šetala u muškoj odjeći", kazala je nedavno za NY Post. Većinu odjeće u djetinjstvu naslijedila je od svoje braće... "I danas trebam naručivati posebnu odjeću, jer normalna mi ne pristaje", kaže Marie.
Ima i Only Fans, NY Post je pisao kako je zaradila čak deset milijuna dolara na ovoj platformi... "U prvih nekoliko dana na OF-u je zaradila oko 100.000 dolara, pa je dala otkaz i posvetila se novoj karijeri", pisali su američki mediji...
"Ljudima se najviše sviđaju moje noge. One mi donose novac", kazala je kroz šalu Amerikanka...
