FOTO Zgodna Brazilka u teretani i spava: 'Bila sam bucka, a sad se muškarci boje mojih mišića...'

"Jednom se dečko predomislio kad me vidio u bikiniju! Kad smo se upoznali bila sam normalno odjevena, pozvao me na plažu, a kad je vidio moje mišiće, potpuno se promijenio. Počeo se ponašati kao da smo prijatelji, a ne u vezi. Onda mi je poslao poruku da je među nama gotovo", ispričala je Vanusa | Foto: Profimedia - ilustrativna fotografija