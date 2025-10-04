FOTO Zgodna Brazilka u teretani i spava: 'Bila sam bucka, a sad se muškarci boje mojih mišića...'
U prošlosti sam bila bucmasta, a dečki se sad boje mojih mišića, poručuje Playboy zečica iz Brazila Vanusa Freitas. Ovu damu na društvenim mrežama prati nekoliko stotina tisuća ljudi, ali nema baš sreće u ljubavi... "Jednom se dečko predomislio kad me vidio u bikiniju! Kad smo se upoznali bila sam normalno odjevena, pozvao me na plažu, a kad je vidio moje mišiće, potpuno se promijenio", kazala je Vanusa...