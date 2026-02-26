INSTAGRAM SENZACIJA FOTO Zgodna Slovakinja slavi 30. rođendan: Govorila kako joj je život teži jer je prelijepa...

Veronika Rajek je slovačka manekenka i influencerica, po mnogima, riječ je o najljepšoj Slovakinji. Na Instagramu je prati gotovo sedam milijuna ljudi... Veliku pažnju svojevremeno privukla je izjavama da joj je “život teži jer je prelijepa”. Govorila je da joj se Instagram profil često briše jer je ljudi prijavljuju misleći da je AI model, jer im je “predobra da bi bila stvarna”.