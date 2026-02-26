Obavijesti

Galerija

Komentari 2
INSTAGRAM SENZACIJA

FOTO Zgodna Slovakinja slavi 30. rođendan: Govorila kako joj je život teži jer je prelijepa...

Veronika Rajek je slovačka manekenka i influencerica, po mnogima, riječ je o najljepšoj Slovakinji. Na Instagramu je prati gotovo sedam milijuna ljudi... Veliku pažnju svojevremeno privukla je izjavama da joj je “život teži jer je prelijepa”. Govorila je da joj se Instagram profil često briše jer je ljudi prijavljuju misleći da je AI model, jer im je “predobra da bi bila stvarna”.
EXCLUSIVE: 'Life Is Harder For Beautiful People â€“ I'm So Hot People Just Think I'm Fake,' Says Instagram Model Accused Of Being A Catfish
Veronika Rajek je slovačka manekenka i influencerica, po mnogima, riječ je o najljepšoj Slovakinji. Na Instagramu je prati gotovo sedam milijuna ljudi... Veliku pažnju svojevremeno privukla je izjavama da joj je “život teži jer je prelijepa”. Tvrdi da joj se Instagram profil često briše jer je ljudi prijavljuju misleći da je AI model, jer im je “predobra da bi bila stvarna”. | Foto: Profimedia
1/19
Veronika Rajek je slovačka manekenka i influencerica, po mnogima, riječ je o najljepšoj Slovakinji. Na Instagramu je prati gotovo sedam milijuna ljudi... Veliku pažnju svojevremeno privukla je izjavama da joj je “život teži jer je prelijepa”. Tvrdi da joj se Instagram profil često briše jer je ljudi prijavljuju misleći da je AI model, jer im je “predobra da bi bila stvarna”. | Foto: Profimedia
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026