Muškarac (38) iz američke savezne države Floride izbačen je ovog tjedna s leta "United Airlinesa" jer je umjesto maske preko lica nosio tange, javili su kanadski mediji.

Kasnije je u razgovoru s novinarima objasnio kako je to njegov način protesta protiv 'glupavih pravila'.

- To je užasno apsurdno. Znači moram nositi masku dok ne dođemo na određenu visinu, onda mogu pozvati stjuardesu da mi donese hranu i piće, a zakon kaže da mi maska tad nije potrebna. Molim vas objasnite mi kakvog to ima smisla - rekao je 38-godišnji Adam Jenne.

Osoblje zrakoplova nije imalo pretjeranog razumijevanja za njegov prosvjed, nekoliko puta su ga tražili da stavi adekvatnu masku na lice, ali on je to odbio. Zbog toga je izbačen s leta, što je nekolicina putnika popratila aplauzom. No bilo je i onih koji su u znak podrške Adamu napustili let.

Inače, Adamu ovo nije prvi put da je zbog tangi izbačen s leta. Nedavno mu je "Delta Airlines" napravio istu stvar...