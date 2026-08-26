U EU gradovima zgroženi zbog polugolih turistkinja. A evo što smo snimili na Trgu u Zagrebu!

Ekstremno kratke hlačice, koje više otkrivaju nego skrivaju, ovog su ljeta postale uobičajen prizor na ulicama turističkih gradova. Trend nije zaobišao ni Zagreb, a ponovno se otvorilo staro pitanje - gdje završava osobna sloboda, a počinju pravila pristojnosti?
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Jedna je mlada djevojka privukla brojne poglede prolaznika u kolovozu 2024. na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. - Ovo nije ni provokativno, ovo je neukusno. Kao da je zaboravila odjenuti hlače. Ova odjevna kombinacija više priliči za plažu nego za grad - rekla nam je čitateljica.
| Foto: Čitatelj 24sata
Jedna je mlada djevojka privukla brojne poglede prolaznika u kolovozu 2024. na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. - Ovo nije ni provokativno, ovo je neukusno. Kao da je zaboravila odjenuti hlače. Ova odjevna kombinacija više priliči za plažu nego za grad - rekla nam je čitateljica. |
Foto: Čitatelj 24sata
Jedna je mlada djevojka privukla brojne poglede prolaznika u kolovozu 2024. na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. - Ovo nije ni provokativno, ovo je neukusno. Kao da je zaboravila odjenuti hlače. Ova odjevna kombinacija više priliči za plažu nego za grad - rekla nam je čitateljica.
| Foto: Čitatelj 24sata
Djevojka je smjelom kombinacijom privukla i brojne 'snimače' koji su vadili mobitele dok je stajala na tramvajskoj stanici. No ona se i nije baš previše obazirala...
| Foto: Čitatelj 24sata
Ljetne temperature tradicionalno sa sobom donose sve manje odjeće, no ovog ljeta granice su se, čini se, dodatno pomaknule. U turističkim središtima diljem Europe sve češće mogu se vidjeti žene u toliko kratkim hlačicama da stražnjica ostaje djelomično, a ponekad gotovo potpuno otkrivena.
| Foto: Luca Ponti
Trend koji je posljednjih godina bio rezerviran uglavnom za plaže, festivale i noćne klubove sada se preselio na gradske ulice. Trgovine, kafići, javni prijevoz, trgovi i povijesne jezgre postali su kulisa za kombinacije koje bi prije samo nekoliko godina teško prošle kao svakodnevna odjeća.
| Foto: Luca Ponti
Velik utjecaj imaju društvene mreže. Instagram, TikTok i modni influenceri posljednjih su godina popularizirali krojeve koji naglašavaju tijelo, dok su granice između odjeće za plažu, teretanu, večernji izlazak i svakodnevno hodanje gradom postale sve manje jasne.
| Foto: Luca Ponti
Za mlađe generacije takav način odijevanja često uopće nije kontroverzan. Kratke hlačice doživljavaju kao još jedan modni komad i pitanje osobnog izbora. Ono što je njihovim roditeljima možda nepristojno ili pretjerano, njima je tek ljetna kombinacija.
| Foto: Luca Ponti
No upravo zbog toga svako ljeto ponovno počinje ista rasprava. Koliko se grad treba prilagođavati turistima, a koliko bi se turisti trebali prilagoditi gradu u koji su došli? Problem postaje posebno vidljiv u starim gradskim jezgrama, oko crkava, muzeja i drugih mjesta na kojima postoje barem nepisana pravila odijevanja. Stanovnici brojnih turističkih gradova već se godinama žale da se njihove ulice tijekom ljeta pretvaraju u produžetak plaže.
| Foto: Luca Ponti
Granica je dodatno zamagljena pojavom odjeće koja izgledom sve više podsjeća na kupaće kostime. Kratki topovi, prozirne haljine, bikini-gornji dijelovi i hlačice koje jedva prekrivaju stražnjicu danas se bez problema kombiniraju s tenisicama i torbicama te nose kilometrima od najbliže plaže. Za jedne je riječ o potpuno normalnom razvoju mode i pravu svakoga da se odjene kako želi.
| Foto: Luca Ponti
Drugi upozoravaju da osobna sloboda ipak ne znači da svako mjesto mora biti prikladno za svaku vrstu odjeće. Slične su rasprave postojale i prije nekoliko desetljeća zbog minica, bikinija ili žena koje su počele nositi hlače. Moda se mijenja, a s njom se očito neprestano pomiče i društvena granica onoga što smatramo prihvatljivim.
| Foto: Luca Ponti
Jedno je ipak sigurno – ako je suditi prema ulicama ovog ljeta, hlačice su sve kraće. A rasprava o tome koliko je kratko – prekratko, tek je počela...
| Foto: Luca Ponti/IPA/SIPA