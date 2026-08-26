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U EU gradovima zgroženi zbog polugolih turistkinja. A evo što smo snimili na Trgu u Zagrebu!

Ekstremno kratke hlačice, koje više otkrivaju nego skrivaju, ovog su ljeta postale uobičajen prizor na ulicama turističkih gradova. Trend nije zaobišao ni Zagreb, a ponovno se otvorilo staro pitanje - gdje završava osobna sloboda, a počinju pravila pristojnosti?
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U EU gradovima zgroženi zbog polugolih turistkinja. A evo što smo snimili na Trgu u Zagrebu!
Jedna je mlada djevojka privukla brojne poglede prolaznika u kolovozu 2024. na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. - Ovo nije ni provokativno, ovo je neukusno. Kao da je zaboravila odjenuti hlače. Ova odjevna kombinacija više priliči za plažu nego za grad - rekla nam je čitateljica. | Foto: Čitatelj 24sata
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Jedna je mlada djevojka privukla brojne poglede prolaznika u kolovozu 2024. na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu. - Ovo nije ni provokativno, ovo je neukusno. Kao da je zaboravila odjenuti hlače. Ova odjevna kombinacija više priliči za plažu nego za grad - rekla nam je čitateljica. | Foto: Čitatelj 24sata
Komentari 26

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