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FOTO Ovo je deset država koje je najteže posjetiti: Biste li se vi usudili? Opasnosti je dosta...

Ovaj popis nije poziv na 'osvajanje' opasnih država. Za većinu putnika neke od ovih zemalja nisu samo zahtjevne nego ih njihove vlasti i strane vlade izričito savjetuju izbjegavati. Posebno kod Afganistana, Somalije, Jemena, Libije, Sirije i dijelova Srednjoafričke Republike sigurnosni rizik nije turistička zanimljivost, nego ključna činjenica. Za putnika koji želi obići sve države, međutim, upravo su takve zemlje razlog zbog kojeg posljednjih deset ili dvadeset zastavica na karti može trajati dulje nego prvih stotinu.
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FOTO Ovo je deset država koje je najteže posjetiti: Biste li se vi usudili? Opasnosti je dosta...
Postoji trenutak u životu putnika koji želi obići cijeli svijet kada obična turistička logistika prestane biti problem. Nakon desetaka ili stotina prijeđenih granica više nije pitanje gdje pronaći jeftin let ili dobar hotel. Problem postaje kako uopće dobiti dopuštenje za ulazak. U 2026. godini takvih je zemalja još uvijek iznenađujuće mnogo. Negdje je prepreka gotovo zatvoren politički sustav, negdje viza koju treba dobiti preko lokalnog sponzora, a negdje činjenica da je zemlja formalno otvorena, ali je putovanje toliko rizično da ga gotovo sve zapadne vlade izričito ne preporučuju. | Foto: canva, ilustracija
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Postoji trenutak u životu putnika koji želi obići cijeli svijet kada obična turistička logistika prestane biti problem. Nakon desetaka ili stotina prijeđenih granica više nije pitanje gdje pronaći jeftin let ili dobar hotel. Problem postaje kako uopće dobiti dopuštenje za ulazak. U 2026. godini takvih je zemalja još uvijek iznenađujuće mnogo. Negdje je prepreka gotovo zatvoren politički sustav, negdje viza koju treba dobiti preko lokalnog sponzora, a negdje činjenica da je zemlja formalno otvorena, ali je putovanje toliko rizično da ga gotovo sve zapadne vlade izričito ne preporučuju. | Foto: canva, ilustracija
Komentari 1

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