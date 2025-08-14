Obavijesti

Hapsi me, kriv sam! Snimka policajke iz Šibenika postala hit

Foto: tiktok

Video iz Šibenika postao je hit na TikToku! U komentarima svi pričaju samo o njoj: 'Hapsi me, kriv sam'

Snimka iz Šibenika koja je objavljena na TikTok profilu @photosedo u samo jedan dan dobila je preko tri tisuće lajkova. U opisu čeških tiktokera piše: 'Policija u Hrvatskoj na intervenciji'.

Fokus snimatelja, čini se, privukla je policajka.

Pogledajte video

@photosedo Policie v Chorvatsku jde k zásahu👮🚔 #chorvatsko #dovolena #policie #fyp #foryou ♬ оригінальний звук - ᶫᵒᵛᵉˢᵉᶰˢˢˢ

'Hapsi me'

Čini se da je policajka glavni razlog lajkova, jer u komentarima spominju samo nju. Javili su se i Hrvati koji su napisali da je video snimljen u Šibeniku.
- Uživo je još ljepša - napisao je jedan.
- Neka me zaustavi. 
- Zadnji put kad me zaustavila, večer mi se popravila.
- Opasna je. 
- Vodi me.
- Hapsi me, kriv sam - neki su od komentara.
 

