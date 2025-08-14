Video iz Šibenika postao je hit na TikToku! U komentarima svi pričaju samo o njoj: 'Hapsi me, kriv sam'
VIRALNI HIT
Hapsi me, kriv sam! Snimka policajke iz Šibenika postala hit
Čitanje članka: < 1 min
Snimka iz Šibenika koja je objavljena na TikTok profilu @photosedo u samo jedan dan dobila je preko tri tisuće lajkova. U opisu čeških tiktokera piše: 'Policija u Hrvatskoj na intervenciji'.
Fokus snimatelja, čini se, privukla je policajka.
Pogledajte video
'Hapsi me'
Čini se da je policajka glavni razlog lajkova, jer u komentarima spominju samo nju. Javili su se i Hrvati koji su napisali da je video snimljen u Šibeniku.
- Uživo je još ljepša - napisao je jedan.
- Neka me zaustavi.
- Zadnji put kad me zaustavila, večer mi se popravila.
- Opasna je.
- Vodi me.
- Hapsi me, kriv sam - neki su od komentara.
