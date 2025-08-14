Hapsi me, kriv sam! Snimka policajke iz Šibenika postala hit

Snimka iz Šibenika koja je objavljena na TikTok profilu @photosedo u samo jedan dan dobila je preko tri tisuće lajkova. U opisu čeških tiktokera piše: 'Policija u Hrvatskoj na intervenciji'.

Fokus snimatelja, čini se, privukla je policajka.

Pogledajte video

'Hapsi me'

Čini se da je policajka glavni razlog lajkova, jer u komentarima spominju samo nju. Javili su se i Hrvati koji su napisali da je video snimljen u Šibeniku.

- Uživo je još ljepša - napisao je jedan.

- Neka me zaustavi.

- Zadnji put kad me zaustavila, večer mi se popravila.

- Opasna je.

- Vodi me.

- Hapsi me, kriv sam - neki su od komentara.

