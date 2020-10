Koko, al ne iz Pariza: Papagaj kod Šibenika trusi po janjetini

Koko je žako, jedna od najinteligentnijih životinja s najvećom sposobnošću učenja, odnosno oponašanja i jedina je papiga koja može izgovarati smislene rečenice

<p>Restoran Torcida u Donjem Polju kod Šibenika poznat je u cijeloj Dalmaciji zbog svoje pečenje janjetine. No, osim ukusne delicije, ono što daje šarm restoranu zasigurno je i papagaj Koko. </p><p>Vlasnik ovog papagaja i restorana Torcida, <strong>Jere Šuperba,</strong> ispričao nam je kako dvogodišnji Koko voli provoditi svoje vrijeme s gostima najviše tijekom ljeta kada ga puste na terasu restorana. </p><p>- Kada je ljeto onda je vani. Slobodan je pa se spusti do gostiju. Većina ga obožava, interesantan im je - rekao nam je vlasnik i otkrio da je Koko upravo uz goste gurmane otkrio i svoju gurmansku stranu. Naime, Koko je prvi put okusio janjetinu uz goste koji su mu dali da proba. Uživa jesti janjeći rep i papršnjak. </p><p>Pitali smo vlasnika voli li Koko i drugu hranu. </p><p>- Pa voli meso. I krumpire! - odgovorio nam je vlasnik. No, nije Koko izbirljiv. Tijekom hladnijeg vremena i zime, kada je prehladno da zabavlja goste pa boravi u kući, Koko je zadovoljan i običnom hranom za papige. </p><p>Koko je žako, jedna od najinteligentnijih životinja s najvećom sposobnošću učenja, odnosno oponašanja, i jedina je vrsta papige koja može izgovarati smislene rečenice. </p><p>Koko zasad u svom rječniku ima oko 30-ak riječi, kaže nam vlasnik, no još nije naučio reći - janjetina. Ma, sumnjamo da će mu dugo trebati! </p>